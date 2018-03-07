Afrin’e 10 km kaldı
Zeytin Dalı Harekatında 17 kilometre derinliğe ulaşılırken, Afrin şehir merkezine mesafe 10 km’ye kadar düştü. Kritik eşik Cinderesi’ndeki kuşatma ise sürüyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 878’e çıktı. Harekatın 46. gününde büyük kayıplar veren terör örgütü, diğer bölgelerden Afrin’e 1700 kadar terörist kaydırdı. BM Sözcüsü de, PYD/PKK’nın Afrin’de sivil halkın çıkışına engel olduğunu açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin’in teröristlerden temizlenerek, sınır hattında güvenliğin sağlanması amacıyla başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın 46’ncı gününde, 17 kilometre derinliğe ulaşıldı. 4’ü belde olmak üzere yaklaşık 150 köy ve stratejik noktanın ele geçirildiği harekatta hedeflenen nokta olan Afrin’e, sadece 10-12 kilometre kaldı. Dün de Afrin’in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köyleri ile Şeran belde merkezi teröristlerden arındırıldı. 20 Ocak’ta başlatılan harekatta 2 bin 878 terörist etkisiz hale getirilirken, saldırı ve çatışmalarda 42 asker, şehit oldu. Hain saldırılarda yaralanan 199 askerden 63’ü ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından cepheye tekrar dönerek, teröristlere karşı mücadeleye devam etti. Türkiye sınırından itibaren 17 kilometre derinliğe ulaşılması ile birlikte teröristlerin Kilis ile Hatay’ın ilçelerini hedef alan saldırıları sonlandırılmış oldu.
TÜNEL VE PATLAYICILAR
TSK’nın çatışmaların ardından ele geçirdiği bölgelerde ise terör örgütünün hemen hemen her yere betonarme kuleler inşa ederek, Türkiye tarafını gözetlediği ve olası kara operasyonuna karşı savunma hatları oluşturduğu ortaya çıktı. Teröristlerin hakim noktaları kaleyi andıran yapıların altına betonarme olarak labirent tarzı tüneller yaptığı görüldü. Tünellerde açılan küçük mazgallardan teröristlerin saldırılar yaptığı görülürken, kaybedeceklerini anlayınca kaçtıkları bölgelerde yapılan aramalarda da güvenlik güçlerine saldırıda bulunmak için her yere mayın ve el yapımı patlayıcı döşedikleri saptandı. Karadan ilerleyişini sürdüren TSK birliklerine havadan da sürekli olarak yerli üretim İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile istihbarat akışı sağlanıyor.
Türkiye’nin güney sınırında ‘kanton’ oluşturma düşüncesi artık sona eren ve her geçen gün kan kaybeden terör örgütü PYD/PKK’nın, Afrin kent merkezi kadar önemli gördüğü, TSK ve ÖSO tarafından çevrelenen Cinderesi beldesine yığınak yaptığı ortaya çıktı. Terör örgütünün sözde ‘yönetici’lerinin, büyük önem verdiği Cinderesi’ne, harekatın başlamasının hemen ardından 2 bin kişilik silahlı güç ve mühimmat gönderdiği ortaya çıktı. Talimat doğrultusunda teröristlerin, canlı kalkan olarak kullanmak istediği sivillerin de beldeden çıkmalarına izin vermediği saptandı.
YARALI ASKER ŞEHİT
Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı’nda 1 Mart’ta yaralanan uzman onbaşı Fuat Demir’in tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde şehit olduğunu açıkladı.
10 METRE DERİNLİĞİNDE LABİRENT GİBİ
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik öneme sahip Bafilun Dağı’nda terör örgütü YPG/PKK’nın eğitim kampı olarak kullandığı alan ile 10 metre derinliğe kazılmış, çok sayıda odası bulunan sığınak görüntülendi. 4 Mart’ta teröristlerden temizlenen Bafilun Dağı’nda YPG/PKK’nın eğitim kampı olarak kullandığı alan Kilis’in karşısında Burseya ve Darmık dağlarının paralelinde bulunuyor. Komandolar tarafından aranan ve labirenti andıran yer altı sığınağında çok sayıda yaşam malzemesi ile buranın yapımında kullanılan gereçler bulundu. Yan uzantılarıyla yaklaşık 400 metre uzunluğa sahip sığınağa elektrik hattı döşendiği de tespit edildi.
1700 TERÖRİST DAHA KAYDIRILDI
TSK ve ÖSO güçleri karşısında büyük hezimet yaşayan Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin isim değiştirmiş hali Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Afrin’e terörist sevkiyatını sürdürüyor. Dün de 1700 kadar terörist, diğer cephelerden Afrin’e sevk edildi. Afrin’e sevk edilen terör örgütü mensuplarının Deyrizor’dan bölgeye gönderildiği ifade edildi. 2 bin 878 teröristin etkisiz hale getirildiği harekat sürdürülürken, 6 bin 500’ü kent merkezinde olmak üzere Afrin bölgesinde hala 9- 10 bin teröristin bulunduğu belirtildi. İstihbarat birimlerinin raporlarına göre, harekatın hemen ardından terör örgütü PYD/PKK, yapılan pazarlık sonucu Afrin’deki cezaevlerinde bulunan 900 DEAŞ’lı teröristi kendi saflarında savaşması şartıyla serbest bıraktı. DEAŞ’lı teröristlerin 600’ünün Afrin kırsalında görevlendirildiği ve büyük bölümünün etkisiz hale getirildiği belirlenirken, hala 300 DEAŞ’lı teröristin Afrin kent merkezinde bulunduğu kaydedildi. Terör örgütü PYD/PKK’nın, bölgeye adını veren Afrin Çayı üzerine kurulu ve TSK’nın harekat kapsamında güzergahında bulunan 17 Nisan Barajı çevresindeki yüzlerce doğal mağaraya mühimmat yığınağı yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan terör örgütünün, tabanını kaybetmemek için ‘algı operasyonu’ yürüttüğü belirtildi. TSK tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı, her geçen gün artarken, terör örgütünün de kaybedilen noktalardaki terörist cesetlerinin gizlenmesi yönünde talimat verdiği ortaya çıktı.
Cinderesi hattında yakalanan YPG/PKK’lı teröriste bir ÖSO’cu su verdi.
PYD/PKK SİVİLLERİ ENGELLİYOR
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, Afrin’i kontrol altında tutan terör örgütü YPG’nin sivillerin çatışma bölgesinden çıkmasına engel olduğunu belirtti. Dujarric, basın toplantısında, “Beş bin kadar kişi Afrin’i terk etmeyi başardı ama anladığımız kadarıyla yerel yönetim halen insanların bu bölgeden çıkmasına engel oluyor” dedi. PYD/PKK’dan ‘Yerel yönetici’ olarak söz eden BM Sözcüsü, BM’nin yerel yönetimle doğrudan bir bağlantısının olmadığını belirterek, “İnsanların özgürce hareket etmesi ve istedikleri zaman bölgelerini terk etmesi son derece önemli” dedi.
CANİKLİ SIFIR NOKTASINDA
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatı’nın Hatay’daki komuta merkezini ziyaret etti. Canikli, 2. Ordu Taktik Harekat Merkezi’nde Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel’den harekata ilişkin bilgi aldı. İnsansız hava aracı görüntülerini inceleyen Canikli, ziyareti sırasında kamuflaj parka giydi. Ziyaretin ardından Canikli ve beraberindekiler Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geçti. Burada Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan asker ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarını ziyaret eden Canikli, yaralılarla sohbet etti, taleplerini dinledi. Bakan Canikli, yaralı bir astsubaya da düğününe katılma sözü verdi.
‘GEREKİRSE BİZİ DE VURUN’ DİYEN KAHRAMAN BELLİ OLDU
Keltepe’de 8 askerin şehit edildiği çatışmada ‘Komutanım jetlerimiz tepenin yamacını vursun. Gerekirse biz burada şehit olalım’ diyen kahramanın kimliği belli oldu. Aynı çatışmada yaralanan ve tedavisi devam eden Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Uğur Günaydın olayı şöyle anlattı: “Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, telsizden bilgi veriyordu. Telsiz de bendeydi. ‘Komutanım jetlerimiz tepenin yamacını vursun, biz zaten emniyetimizi aldık. Gerekirse biz burada şehit olalım, bu hainler de burada gebersin’ dedi. Böyle deyince yani çok duygulandık, daha da çok hırs geldi. Tank, obüs ve jetlerimiz aynı zamanda atış yapıyordu.”
PKK’nın hain planı deşifre oldu
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e ilerleyişi sürerken, terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ’ın, kara harekatına karşılık ilçenin dört bir tarafını hendek ve toprak setlerle çevirdiği ortaya çıktı. Başta çocuklar olmak üzere Afrin’de yaşayan sivillerin hayatı hiçe sayılarak, geliştirilmeye çalışılan tahkimatın inşasında, çocukları kaçırılarak silah altına alınan bölge halkının, zorla ve tehditle çalıştırıldığı belirlendi. Kilometrelerce uzunluğa sahip hendeklerin yaklaşık 2 metre derinlik ve genişliğe, toprak setlerin ise yaklaşık 2-3 metre yüksekliğe ulaştığı belirlenirken, teröristlerin tahkimatları güçlendirme çalışmalarının devam ettiği gözlendi. Teröristlerin Afrin şehir merkezine astıkları paçavralar ve sözde örgüt mensuplarının fotoğrafları da ilk kez görüntülendi.
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