Afrin’e 10 km kaldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin’in teröristlerden temizlenerek, sınır hattında güvenliğin sağlanması amacıyla başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın 46’ncı gününde, 17 kilometre derinliğe ulaşıldı. 4’ü belde olmak üzere yaklaşık 150 köy ve stratejik noktanın ele geçirildiği harekatta hedeflenen nokta olan Afrin’e, sadece 10-12 kilometre kaldı. Dün de Afrin’in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köyleri ile Şeran belde merkezi teröristlerden arındırıldı. 20 Ocak’ta başlatılan harekatta 2 bin 878 terörist etkisiz hale getirilirken, saldırı ve çatışmalarda 42 asker, şehit oldu. Hain saldırılarda yaralanan 199 askerden 63’ü ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından cepheye tekrar dönerek, teröristlere karşı mücadeleye devam etti. Türkiye sınırından itibaren 17 kilometre derinliğe ulaşılması ile birlikte teröristlerin Kilis ile Hatay’ın ilçelerini hedef alan saldırıları sonlandırılmış oldu.

TÜNEL VE PATLAYICILAR

TSK’nın çatışmaların ardından ele geçirdiği bölgelerde ise terör örgütünün hemen hemen her yere betonarme kuleler inşa ederek, Türkiye tarafını gözetlediği ve olası kara operasyonuna karşı savunma hatları oluşturduğu ortaya çıktı. Teröristlerin hakim noktaları kaleyi andıran yapıların altına betonarme olarak labirent tarzı tüneller yaptığı görüldü. Tünellerde açılan küçük mazgallardan teröristlerin saldırılar yaptığı görülürken, kaybedeceklerini anlayınca kaçtıkları bölgelerde yapılan aramalarda da güvenlik güçlerine saldırıda bulunmak için her yere mayın ve el yapımı patlayıcı döşedikleri saptandı. Karadan ilerleyişini sürdüren TSK birliklerine havadan da sürekli olarak yerli üretim İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile istihbarat akışı sağlanıyor.

Türkiye’nin güney sınırında ‘kanton’ oluşturma düşüncesi artık sona eren ve her geçen gün kan kaybeden terör örgütü PYD/PKK’nın, Afrin kent merkezi kadar önemli gördüğü, TSK ve ÖSO tarafından çevrelenen Cinderesi beldesine yığınak yaptığı ortaya çıktı. Terör örgütünün sözde ‘yönetici’lerinin, büyük önem verdiği Cinderesi’ne, harekatın başlamasının hemen ardından 2 bin kişilik silahlı güç ve mühimmat gönderdiği ortaya çıktı. Talimat doğrultusunda teröristlerin, canlı kalkan olarak kullanmak istediği sivillerin de beldeden çıkmalarına izin vermediği saptandı.

YARALI ASKER ŞEHİT

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı’nda 1 Mart’ta yaralanan uzman onbaşı Fuat Demir’in tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde şehit olduğunu açıkladı.