Afrin’e 800 metre
TSK ve ÖSO güçleri harekatın 50’nci gününde Afrin kent merkezine dayandı. Şehre hakim tepelere konuşlanan güçler, teröristlerin büyük yığınak yaptığı Afrin’i çepeçevre sardı. Temizlik harekatının başlaması an meselesi...
SOKAK TEMİZLİĞİ İÇİN JÖH VE PÖH TAKVİYESİ
SK’nın Suriye’nin Afrin bölgesini terör örgütü PYD/PKK işgalinden kurtarmak için yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın 50’nci gününde hedefteki Afrin göründü. TSK ve ÖSO güçleri, Afrin kent merkezini çevreleyen tepelere konuşlandı. Birlikler Afrin şehir merkezine 800 metre mesafeye kadar yaklaştı. Harekatta etkisiz hale getgirilen terörist sayısı 3 bin 213’e yükseldi. TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısında yer alan Bülbül beldesine bağlı Korta, Babak Uşağı ve Kaşa köylerini terörden kurtardı. Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kafr Rum ve Kurt Kulak ile Afrin’in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Zellaka ve Afrin ilçe merkezine bağlı Kıfar Zeit ve Halidiye köylerini de terörden arındırıldı. Çevresinde tünel ve hendekler kazılı olan, aynı zamanda hâkim noktalarına silindir kule inşa edilen ve yoğun çatışmaların ardından teröristlerden arındırılan köyde, tuzaklanmış patlayıcı arama tarama çalışması başlatıldı. Badelli köyünün terör örgütünün elinde kalan son kısmı da kurtarıldı. ÖSO Komutanlarından Firas Paşa Komutasındaki Türkmen Muntasır Billah Tümeni’nin operasyonu ile özgürleştirilen köyde halk ÖSO askerlerini büyük bir sevinç gösterisiyle karşıladı. Teröristlerden kurtuldukları için büyük sevinç yaşayan Suriyeliler, ÖSO güçlerine çay, kahve ve yemek ikramında bulundu.
JÖH VE PÖH TAKVİYESİ
Bu arada sınır hattına askeri sevkiyat da devam ediyor. Kilis’ten üzerinde doçka uçaksavarların monteli olduğu ÖSO’ya ait kamyonetleri taşıyan tırlar, sınır hattına yönlendirildi. ÖSO mensuplarının da içerisinde olduğu görülen obübüsler ve kamyonetlerin yüklü olduğu tırlar, güvenlik önlemleri eşleğinde Hatay’ın Hassa ilçesine doğru ilerledi.
BOMBALI ÇAMAŞIR KALLEŞLİĞİ
Önceki gün teröristlerden arındırılan Cinderes beldesinde bir evde canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere sütyen içine kablo ve radyo vericileri ile hazırlanmış bomba düzeneği ele geçirildi. Güvenlik kaynakları, köşeye sıkışan terör örgütünün sivillerin arasına karışarak bu tür eylemler düzenlemeye çalışabileceklerine dikkati çekti.
Elebaşları Afrin’den kaçıyor
Zeytin Dalı Harekatı’nın sürdüğü Afrin’de, terör örgütünün ilçede sözde savunma ve içişleri bakanlığını yapan iki isim örgütten kaçmaya çalıştı. İlçede sözde adalet bakanı görevi yapan Said İsmet Gubar, Afrin’i terk etti. Gubar, kaçtıktan sonra Beşşar Esed rejimin kontrolünde görünen ancak fiilen İran destekli silahlı grupların işgalinde bulunan Nubul’a geldi. Terör örgütü, Gubar’ı geri almak için İran destekli gruplarla pazarlık yapıyor. Afrin’den kaçan diğer elebaşı ise sözde içişleri bakanı Hasan Bayram oldu. Afrin’in rejim bölgesine bağlanan Ziyare kapısından çıkmaya çalışan Bayram,burada YPG/PKK unsurları tarafından alıkondu. Kaçma girişimi başarısız olan Bayram’ın yanında yüklü miktarda para götürmeye çalıştığı öğrenildi. Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı’nda kıskaca giren örgütün, Kandil Dağı’ndaki tepe kadrolarından gelen çok sayıda elebaşı da ilçe merkezini terk etti.
117 yaralı askerimiz Afrin’e döndü
TSK, 2-9 Mart’ta Diyarbakır, Mardin ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda, biri lider kadroda olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan 117 askerin tedavilerinin tamamlanıp görev başına döndüğü açıklandı.
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