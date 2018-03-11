Afrin’e 800 metre

SOKAK TEMİZLİĞİ İÇİN JÖH VE PÖH TAKVİYESİ

SK’nın Suriye’nin Afrin bölgesini terör örgütü PYD/PKK işgalinden kurtarmak için yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın 50’nci gününde hedefteki Afrin göründü. TSK ve ÖSO güçleri, Afrin kent merkezini çevreleyen tepelere konuşlandı. Birlikler Afrin şehir merkezine 800 metre mesafeye kadar yaklaştı. Harekatta etkisiz hale getgirilen terörist sayısı 3 bin 213’e yükseldi. TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısında yer alan Bülbül beldesine bağlı Korta, Babak Uşağı ve Kaşa köylerini terörden kurtardı. Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kafr Rum ve Kurt Kulak ile Afrin’in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Zellaka ve Afrin ilçe merkezine bağlı Kıfar Zeit ve Halidiye köylerini de terörden arındırıldı. Çevresinde tünel ve hendekler kazılı olan, aynı zamanda hâkim noktalarına silindir kule inşa edilen ve yoğun çatışmaların ardından teröristlerden arındırılan köyde, tuzaklanmış patlayıcı arama tarama çalışması başlatıldı. Badelli köyünün terör örgütünün elinde kalan son kısmı da kurtarıldı. ÖSO Komutanlarından Firas Paşa Komutasındaki Türkmen Muntasır Billah Tümeni’nin operasyonu ile özgürleştirilen köyde halk ÖSO askerlerini büyük bir sevinç gösterisiyle karşıladı. Teröristlerden kurtuldukları için büyük sevinç yaşayan Suriyeliler, ÖSO güçlerine çay, kahve ve yemek ikramında bulundu.

JÖH VE PÖH TAKVİYESİ

Bu arada sınır hattına askeri sevkiyat da devam ediyor. Kilis’ten üzerinde doçka uçaksavarların monteli olduğu ÖSO’ya ait kamyonetleri taşıyan tırlar, sınır hattına yönlendirildi. ÖSO mensuplarının da içerisinde olduğu görülen obübüsler ve kamyonetlerin yüklü olduğu tırlar, güvenlik önlemleri eşleğinde Hatay’ın Hassa ilçesine doğru ilerledi.