Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO’nun, Suriye’nin Afrin bölgesini işgal eden PYD/PKK’lı ve DEAŞ’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda 18’inci gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970’e yükseldi. Terör örgütü Suriye’nin çeşitli bölgelerinden “dayanışma” altında getirdiği sivillerin içinde yaklaşık 500 teröristi Afrin’e soktuğu belirlendi.

ABD VE ESAD DESTEKLİ!..

Afrin ve Haseke’deki güvenilir kaynakların verdiği bilgiye göre, terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Kamışlı, Dırbasiye, Malikiye, Haseke merkez ve Kahtaniye gibi yerleşimlerden çıkan araçlarla gelen çok sayıda kişi önceki gün Türkiye sınırında yer alan Aynularab’a (Kobani) ulaştı. ABD askerlerinin bulunduğu Aynularab’da hazırlanan diğer vasıtalarla birleşen, yüzlerce otobüs ile binek araçtan oluşan konvoy da önceki gece geç saatlerde Afrin’e girdi. Beşşar Esad rejiminin kontrolündeki yollardan geçerek Afrin’e gelen konvoyda en az 2 bin kişinin yer aldığı görüldü. Araçların ilk çıkış yaptığı noktalar ile Afrin içindeki kaynaklar, konvoydakilerin bir kısmının gönüllülerden oluştuğunu ancak önemli bir bölümünün PYD/PKK’nın katılımı zorunlu tuttuğu “memur ve öğrenciler”den meydana geldiğini bildirdi. Konvoyda ayrıca, çeşitli bölgelerden toplanmış yaklaşık 500 terörist yer aldı. Afrin’e sokulan 500 kişilik grubun içindekilerin az bir bölümünün örgüte yeni katılanlardan oluştuğu öğrenildi. PYD/PKK Afrin’e terörist takviyesi yaparken Zeytin Dalı Harekatı’da planlandığı şekilde devam ediyor. Afrin’e doğru ilerleyen TSK ve ÖSO unsurları, ele geçirdiği bölgelerde bubi tuzaklarına karşı adım adım hareket ediyor.

SİRĞAYE DAĞI DA KURTARILDI

Birlikler Burseya Dağı’ndan sonra frin yolu üzerindeki stratejik öneme sahip olan Sirğaye Dağı’nı da terörden arındırdı. Burseya Dağı ile Sirğaye Dağı arasındaki mesafenin 3 km, iki dağın yaklaşık aynı yükseklikte olduğu kaydedildi. Sirğaye dağının üstünde teröristlerin saklandıkları tüneller de temizlendi. Bu civardaki Dikme Taş Köyü de daha önce kurtarılmıştı. ÖSO birliklerinin 3. Tugayı sözcüsü Ebu Riyad “Bu dağ Burseya’dan sonraki en yüksek dağ. Sirğaye Dağı Afrin yolu üzerindeki savunma hattı durumunda bulunuyordu. Sirğaye Dağı’nın doğu yamacı yakınındaki Zigma Faş Köyü de kurtarıldı” dedi.

DEAŞ’LILARI EĞİTİYORLARDI

Mehmetçik, Afrin’in batısında örgütün eğitim kampının da bulunduğu alanda kontrolü ele geçirdi. Kamp alanında terör örgütü, 35 kişilik grupları eğitime alıyordu. Sözde eğitim kampında PYD/PKK’lı teröristlerin yanı sıra DEAŞ’lı teröristler ve bölgede zorla silah altına alınan çocuklara da eğitim veriliyordu. Duş, yatakhane ve yemekhanenin de bulunduğu alanda, teröristlerin spor yaptığı eğitim parkuru, olası hava harekatlarından korunmak için tüneller ve sığınaklar ile terör örgütü elebaşının adının yazılı olduğu tabela dikkati çekti.