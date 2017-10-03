Afrin’i YPG/PKK’dan temizlemek zorundayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) gayrimeşru referandum hakkında, “Henüz iş işten geçmiş değil, Barzani yönetimi adım atabilir” dedi.Çavuşoğlu, AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Barzani yönetimi kendi çıkarlarını ön planda tutarak, yani başkanlıkta daha fazla kalabilmek için bunun hem siyasi hem de ekonomik rantı var ve başkanlık konusunu tartışmaya açtırmamak için, şu anda diğer partilerin meclisin açılması için koydukları bir şart var, seçim yasasını getirin görüşelim, burada başkanlık süresi de belirlenecek. Uzun zamandır belirsiz bir şekilde başkanlığını sürdürüyor. Diğer taraftan Erbil’e gittiğimiz zaman Kürt partilerin çoğunluğunun referandumu istemediğini gördük. Bazıları açıkça söyleyemiyor, bize söylüyor. Bu referandum şeffaf, demokratik bir referandum değil. Uluslararası camia tarafından gözlemlenmiş bir referandum da değil yani anayasaya aykırı, dolayısıyla meşruiyeti yok. Henüz iş işten geçmiş değil. Bu konuda Barzani yönetimi adım atabilir. Yani bu süreci durdurduğunda, o zaman Bağdat ile ilişkilerini normalleştirebilir ve dolayısıyla bizimle ve herkesle ilişkilerini normalleştirebilir.”

AFRİN TEMİZLENMELİ

Suriye ve İdlib›deki son durumu değerlendiren Çavuşoğlu, terörle mücadelenin çok titiz bir çalışma gerektirdiğini belirterek “Afrin bölgesinde şu anda biliyorsunuz YPG var. YPG bir terör örgütüdür. YPG’nin buradan da mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Sınırımızın hemen diğer tarafında teröristlerin mevcudiyeti bize yönelik tehdittir, risktir. Ayrıca Suriye’nin sınır ve toprak bütünlüğü ve milli birliği için de çok büyük ve ciddi bir risktir. Burada Rusya’nın askeri var, mevcudiyeti var, belli noktalarda var. Ruslarla da bu konuyu tabii ki bir araya geldiğimiz zaman görüşüyoruz” dedi. Türkiye’nin, Afrin tarafından kendisine yöneltilen saldırılara misliyle yanıt verdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu tehdidin tamamen ortadan kaldırılmasından yana olduğunu söyledi. Çavuşoğlu “Burada biz özellikle bir terör kantonunun oluşmasına müsaade etmeyiz. Sınırımızın hemen diğer tarafında bir terör koridoru bizim için risktir. YPG ve PKK arasında hiçbir fark yoktur. YPG’ye verilen her destek bizim için bir risktir, tehdittir” dedi.

YENİ SINIR KAPISI

Sınır kapılarının gerek İran ile sınırlarda gerekse Türkiye ile olan geçiş kapılarının diğer tarafını IKBY’nin kontrol ettiğini söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu, bu kontrollerin Bağdat yönetiminde olması gerektiğinin altını çizdi. Irak’ın Türkiye’den de bu konuda talepleri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Örneğin, Ovacık kapısının açılması teknik olarak mümkün ama sınırın öbür tarafındaki koridoru kim oluşturacak, güvenliği kim sağlayacak. Tabii ki Irak yönetiminin yapması gerek. Bunlarla ilgili kendilerinin bir çalışması var. Burada atacağımız adımların sağlanması için temaslarımız da devam ediyor” diye konuştu.

AB’YE DEMOKRASİ GÖNDERMESİ

Türkİye’nİn AB ile ilişkilerde teknik konularda sıkıntısı olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, “AB’nin üyelik sürecini bizim üzerimizde Demokles’in kılıcı gibi sürekli sallandırılmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye AB’de oynanan oyunların farkında. Türkiye’yi hiçbir konuda hafife almasınlar. Türkiye eski Türkiye değil” dedi.

FİLİSTİN ÜZERİNDE OYUN OYNANIYOR

Fİlİstİn’de Ulusal Uzlaşı Hükümeti’nin Gazze’de yönetimi devralması ve bölünmüşlüğün sona ermesine ilişkin Türkiye’nin tutumunun sorulması üzerine Mevlüt Çavuşoğlu, bu noktaya gelinmesi için Türkiye’nin çok ciddi katkıları olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Filistin içinde de iki başlılığın ortadan kaldırılması gerekiyor. Şu anda Filistin üzerinde de oynanan oyunlar var. Bazı bölge ülkeleri Filistin yönetimini değiştirmeye çalışıyor. Kendi kuklalarını Filistin’in

başına getirmeye çalışıyorlar. Bu esasen Filistin için bir kaostur. Biz bu tehditlerin hepsini görüyoruz. Esasen Filistin içindeki yönetim de bu tehditleri görüyor. Bugün uzun zamandır bizim de çaba sarf ettiğimiz bu birlik ve beraberlik için atılan adımlar, önce Hamas’ın burada, Gazze’de kendi yönetimini feshetmesi, şimdi Gazze’de hükümetin toplanması, Filistin’in geleceği için bence tarihi bir adımdır. Biz bunu çok olumlu görüyoruz ve destekliyoruz. Desteklemeye de devam edeceğiz.”