AGİT değil kandil heyeti

Türkiye, 16 Nisan tarihi referandumunda yüzde 51.4 oyla Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni seçti ama sonucu kabullenemeyen ‘hayır’ bloğu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlemcileri raporu üzerinden Türkiye’ye karşı yeni bir saldırı başlattı. Referandum sonuçlarını gerçek dışı iddialarla tartışmalı hale getirmeyi amaçlayan AGİT üyelerinin, PKK destekçisi çıkması ve açıkladıkları ön raporu da referandumdan iki hafta önce CHP’den aldıklarının belirlenmesi, raporun Türkiye’ye karşı yeni siyasi bir oyun olduğunu ortaya koydu.

‘KAĞIT ÜZERİNDE’ TARAFSIZ

AGİT, 16 Nisan öncesinde Türkiye’deki referandum sürecini izlemek üzere Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden 23 parlamenterin yanısıra 26 AGİT/DKİHB’den 40 uzun dönemli gözlemci ve 63 uzman görevlendirdi. Başlıca amacı da, seçimlerde usülsüzlük yapılıp yapılmadığını, hükümet ve muhalefet partilerinden bağımsız ve tarafsız olarak takip etmekti.Ama AGİT’in ‘tarafsızlığı’ kağıt üzerinde kaldı. Seçilen üyelerin, ‘Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı’ ile öne çıkan, hatta terör örgütü PKK’nın sözcülüğünü veya Türkiye’deki CHP ve HDP ile aynı ideolojik çizgiden gelen isimlerden oluşturulması dikkat çekti. AGİT heyetinde Almanya adına bulunan Andrej Hunko, Alman Parlamentosu önünde ‘Terör örgütü PKK’ya siyasi faaliyet izni verilmesi için elinde örgütün paçavrasıyla eylem ve basın açıklaması yapacak kadar taraf ve Türkiye düşmanı bir isim. Almanya’da elinde PKK bayrağıyla poz veren Alman Hunko, 16 Nisan referandumu için gittiği Güneydoğu şehirlerinde de PKK lehine rapor sunmaktan da geri durmadı.

ALGI OYUNUNA BAŞLADI

AGİT ve AKPM izleme heyeti üyesi olarak Türkiye’ye gelen Hunko ve heyetteki diğer üyeler Avusturyalı Stefan Schennach, Alev Korun ve Zerife Yatkın daha önce açlık grevine başlayan kişileri ziyaret ettiler. AGİT’in Avusturya adına gözlemcilik yapan Yeşiller Parti milletvekili Alev Korun da, ülkesindeki HDP-PKK eylemlerinde ön saflarda yer alan bir Türkiye ve Erdoğan düşmanı olarak öne çıkıyor. Korun’un kişisel sosyal medya hesaplarına bir göz atmak, bu düşmanlığı görmeye yetiyor. Daha AGİT rapor açıklamadı ama Korun tüm Avrupa’ya “Türkiye’de 2.5 milyon oy şaibeli” propagandasına başladı bile.

DARBE DİYEMEMİŞTİ

Özellikle 2013 yılındaki Gezi olaylarına verdiği destekle öne çıkan Alev Korun, 2015 yılında yapılan 1 Kasım seçimlerinde bir grup Avusturyalı milletvekiliyle HDP’yi açıkça desteklediklerini bildiren açıklamaya imza attı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kuriyer gazetesine konuşan Korun, “Şüpheli darbe girişimini nasıl yorumlayacağımız hala belirsiz. Eğer bu gerçekten bir darbe girişimi ise her şey çok acemice planlanmış ve bu durumdan en çok Cumhurbaşkanı faydalanıyor.” şeklinde konuşmuştu