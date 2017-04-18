AGİT değil kandil heyeti
Referandum sonucuna şaibe bulaştırmaya çalışan AGİT üyelerinin boyası döküldü. Heyet başkanından üyelere pek çok isim terör örgütü PKK destekçisi çıktı.
Türkiye, 16 Nisan tarihi referandumunda yüzde 51.4 oyla Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni seçti ama sonucu kabullenemeyen ‘hayır’ bloğu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlemcileri raporu üzerinden Türkiye’ye karşı yeni bir saldırı başlattı. Referandum sonuçlarını gerçek dışı iddialarla tartışmalı hale getirmeyi amaçlayan AGİT üyelerinin, PKK destekçisi çıkması ve açıkladıkları ön raporu da referandumdan iki hafta önce CHP’den aldıklarının belirlenmesi, raporun Türkiye’ye karşı yeni siyasi bir oyun olduğunu ortaya koydu.
‘KAĞIT ÜZERİNDE’ TARAFSIZ
AGİT, 16 Nisan öncesinde Türkiye’deki referandum sürecini izlemek üzere Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden 23 parlamenterin yanısıra 26 AGİT/DKİHB’den 40 uzun dönemli gözlemci ve 63 uzman görevlendirdi. Başlıca amacı da, seçimlerde usülsüzlük yapılıp yapılmadığını, hükümet ve muhalefet partilerinden bağımsız ve tarafsız olarak takip etmekti.Ama AGİT’in ‘tarafsızlığı’ kağıt üzerinde kaldı. Seçilen üyelerin, ‘Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı’ ile öne çıkan, hatta terör örgütü PKK’nın sözcülüğünü veya Türkiye’deki CHP ve HDP ile aynı ideolojik çizgiden gelen isimlerden oluşturulması dikkat çekti. AGİT heyetinde Almanya adına bulunan Andrej Hunko, Alman Parlamentosu önünde ‘Terör örgütü PKK’ya siyasi faaliyet izni verilmesi için elinde örgütün paçavrasıyla eylem ve basın açıklaması yapacak kadar taraf ve Türkiye düşmanı bir isim. Almanya’da elinde PKK bayrağıyla poz veren Alman Hunko, 16 Nisan referandumu için gittiği Güneydoğu şehirlerinde de PKK lehine rapor sunmaktan da geri durmadı.
ALGI OYUNUNA BAŞLADI
AGİT ve AKPM izleme heyeti üyesi olarak Türkiye’ye gelen Hunko ve heyetteki diğer üyeler Avusturyalı Stefan Schennach, Alev Korun ve Zerife Yatkın daha önce açlık grevine başlayan kişileri ziyaret ettiler. AGİT’in Avusturya adına gözlemcilik yapan Yeşiller Parti milletvekili Alev Korun da, ülkesindeki HDP-PKK eylemlerinde ön saflarda yer alan bir Türkiye ve Erdoğan düşmanı olarak öne çıkıyor. Korun’un kişisel sosyal medya hesaplarına bir göz atmak, bu düşmanlığı görmeye yetiyor. Daha AGİT rapor açıklamadı ama Korun tüm Avrupa’ya “Türkiye’de 2.5 milyon oy şaibeli” propagandasına başladı bile.
DARBE DİYEMEMİŞTİ
Özellikle 2013 yılındaki Gezi olaylarına verdiği destekle öne çıkan Alev Korun, 2015 yılında yapılan 1 Kasım seçimlerinde bir grup Avusturyalı milletvekiliyle HDP’yi açıkça desteklediklerini bildiren açıklamaya imza attı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kuriyer gazetesine konuşan Korun, “Şüpheli darbe girişimini nasıl yorumlayacağımız hala belirsiz. Eğer bu gerçekten bir darbe girişimi ise her şey çok acemice planlanmış ve bu durumdan en çok Cumhurbaşkanı faydalanıyor.” şeklinde konuşmuştu
PKK’nın AKPM Temsilcisi
AKPM tarafından gönderilen 20 kişilik gözlemci heyetinde bulunan Almanya Sol Parti üyesi Andrej Hunko, “Hayır” kampanyalarına destek ve PKK yanlısı grupların toplantılarına katılmakla adından söz ettiriyor. Terör örgütüne açık desteğini esirgemeyen Hunko, Avrupa Konseyi kulislerinde “PKK’nın AKPM temsilcisi” olarak gösteriliyor.
YSK: Gerekçemiz Anayasa ve uluslararası anlaşmalar
YSK’nın mühürsüz oy pusulalarına ilişkin kararın gerekçesinde seçmen listesinde yazılı herkesin oy kullanma hakkı bulunduğuna vurgu yapılarak, “Anayasanın 67 ve 90/5. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Ek 1 No.lu Protokolün 3. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, sandık kurullarının hata veya ihmali sonucu mühürlenmeyen oy zarfı ve oy pusulası ile kullandırılan oyların geçerli kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır” denildi. YSK’nın, gerekçesinde özetle şu değerlendirmeler yapıldı:
TEK BİR USUL YOK: Seçim güvenliği tek bir usul işlemine bağlanmamıştır. Seçim güvenliği, birden çok yöntemle denetlenerek teminat altına alınmıştır.
PUSULALAR YSK’NIN: Kullanılan oy zarfları ve pusulaları YSK tarafından gönderilen filigranlı oy pusulası ve zarflarıdır.
BİR KUSUR YOK: Oylamada, seçmene yüklenebilecek bir kusur olmamasına rağmen Anayasal hakkını kendisinden beklenen yükümlülüklere uygun olarak kullanan seçmenin oyunun geçerli sayılmamasının, yönetime katılma hakkının özünü ortadan kaldıracak bir sonuç yaratacağı açıktır.
YETERLİ DEĞİL: YSK tarafından üretildiğinden kuşku bulunmayan oy pusulası ve zarf kullanılarak gerçekleşmesi halinde, sandık kurulunca mühürleme işleminin yapılmaması tek başına seçmenin oyunun geçersiz sayılması için yeterli değildir. Aksine bir uygulama, hakkın özünü ortadan kaldırır.
ANAYASA VE ANLAŞMALAR: Sandık seçmen listesinde yazılı herkesin oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Anayasanın 67 ve 90/5. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Ek 1 No.lu Protokolün 3. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, sandık kurullarının hata veya ihmali sonucu mühürlenmeyen oy zarfı ve oy pusulası ile kullandırılan oyların geçerli kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
LOBİ İLE RAPOR YAZMIŞLAR
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyetinin 16 Nisan referandumuna ilişkin skandal raporuna son şeklinin, AB Büyükelçileriyle yapılan görüşme sonrasında verildiği öne sürüldü. Referandum sürecinde “hayır” yönünde tavır sergileyen AB ülkeleri, beklediklerinin aksine bir sonuç çıkınca, demokratik süreci tartışmalı hale getirme çabasına girdi.
Siyasi kulislerde konuşulanlara göre; AGİT heyeti önceki gün Avusturya Büyükelçiliği’nde kahvaltı yaptı. Kahvaltıda, aralarında Almanya’nın da bulunduğu bazı AB ülkesi Büyükelçileri de hazır bulundu. Kahvaltıda, YSK’nın dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça mühürsüz oy pusulalarının geçerli olduğu yönündeki kararı da görüşüldü. YSK’nın bu kararının seçim ihlali olduğu tartışıldı. AGİT heyetinin ise bu görüşme sonrasında YSK kararını rapora eklediği iddia edildi. AGİT heyetinin “İlk bulgular ve sonuçlar” başlıklı raporunda “YSK sürecin bazı yönlerine yönelik düzenlemeler yapmış ve talimatlar vermiş olsa da yasal çerçeve gerçekten demokratik bir referandum gerçekleştirmek için yetersiz kalmıştır” yorumu yapıldı.
EVET’E BASKILAR YOK
Türkiye’deki seçim süreçleri ve hukuki süreci demokratik bulmayan, “Hayır” kampanyasının engellediğini ileri süren AGİT raporunda, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin kampanyadaki tutumları hiç yer almadı. Terör örgütlerinin bile “Hayır” kampanyasına izin veren Almanya ve Hollanda gibi AB ülkeleri “Evet”e ise geçit vermedi. Bakanlar bile ülkelerine girişlerine izin vermedi. Evetçiler tehdit ve saldırılara maruz kaldı.Ancak AGİT raporunda Evet’e yönelik baskılara hiç yer verilmedi.
HDP-CHP İTTİFAKI
Bu arada 16 Nisan’da Ümraniye’deki 3017 No’lu sandıkta görevli CHP ve HDP’li sandık görevlileri de mühürsüz pusulaların geçerli sayılmasını istediği belirlendi.
CHP’den tehlikeli tahrik
Referandumdan bekledikleri sonuç çıkmayınca, CHP Gençlik Kolları ikinci Gezi için kaos hazırlıklarına başladı. Millet iradesini tanımayan CHP kaosu bile göze aldı. Bekledikleri sonuç çıkmayınca türlü bahanelerle kararı tanımadıklarını belirten CHP Gençlik Kolları tarafından il başkanlıklarına gönderilen bildiride, açıkça provokasyonun taraflarınca örgütleneceği belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği karar bahane edilerek gençleri sokaklara döküp, halkı provoke etmeyi amaçlayan CHP Gençlik Kolları bildirisinde şu sözleri kullandı: “16 Nisan halk oylamasının sonucuna Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülen gölgeyi protesto etmek amacıyla pek çok şehirde sivil girişimler olmaktadır. CHP Gençlik Kolları il örgütleri olarak hukuksuzluğa karşı oluşan halk direnişinin destekçisi hatta örgütleyicisi olacağız.”
PROVOKASYON ÇAGRISI
CHP İstanbul Gençlik Kolları da genelgenin gereğini hemen yerine getirdi. İl Seçim Kurulu’na itiraz dilekçesi vermek geldiklerini öne süren CHP’liler adliye içinde İzmir Marşı söyleyip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde slogan atarak şov yaptı. Güvenlik görevlileri müdahale edince de gerginlik çıkardılar.
HAYIRKAMPANYASINA KATILDILAR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi seçim gözlemcisi Alman Vekil Andrej Hunko’nun PKK bayrağı önünde poz verdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak, “Bundan mı tarafsızlık bekleyeceğiz? Hainlerin paçavralarıyla poz veren Hunko Avrupa Konseyi’nin seçim gözlemcisi. Bundan mı tarafsızlık bekleyeceğiz?” dedi. Çavuşoğlu, TRT Haber’de de heyetin Ankara hayır kampanyasına katıldıklarını açıkladı, “Bu kesinlikle yasaktır. İyi niyetli değil, önyargılı gelmişler. Teknik konular haricinde siyasi konulara da girdiler. Bu heyetin görevi siyasi yorumlar yapmak değil” dedi.
TBMM İnsan Haklarını İncelemKomisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu da, Andrej Hunko başta olmak üzere PKK yanlısı isimlerin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemci heyetinde yer almasını sert ifadelerle eleştirdi. Yeneroğlu, “PKK yanlısı olarak bilinen, PKK eylemlerini destekleyen, hatta finansman sağlayan ki elimizde belgeleri var, Alman Federal Milletvekili tarafından dile getirilmesi, AGİT raporunun, ne kadar ciddiyetsiz ve siyasi amaçlı olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
CHP ve HDP ifadeleri aynen var
16 Nisan referandumundan sonra, 10-15 gün sonra rapor açıklayacaklarını duyuran AGİT, ön raporla ‘rengini’ belli etmeyi ve şimdiden dünya genelinde Türkiye aleyhtarı kamuoyu oluşturmayı da ihmal etmedi. AGİT Gözlemci Heyeti Başkanı Tane De Zulueta, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nın referandum sonucuna etki ettiğini iddia ederek, “Sonuç nasıl olurdu, buna ya mahkeme ya tarih karar verecek” şeklinde provokatif bir de açıklama yaptı. AGİT’in açıklamasındaki gerekçeleri ise CHP’den alınması da dikkat çekti. Referandumdan ‘evet çıkacağının’ anlaşılmasının ardından referandumdan üç hafta önce AGİT heyetiyle görüşen CHP Genel Başkan Yardımcsıı Erdal Aksünger’in, AGİT heyetine bir dosya verdiği ve AGİT’in de neredeyse bu dosyayı birebir ön rapor olarak açıkladığı ortaya çıktı. CHP’nin raporunda iddia edilen ‘kamu kaynaklarının evet oyu için kullanıldığı’, ‘hayır oyları için yeteri kadar medyada propaganda ve tanıtım yapılamadığı’, ‘YSK’nın maç oynanırken kural değiştirdiği’ şeklinde özetlenebilecek iddiaları, birebir AGİT ön raporu olarak açıklandı.
CHP DE YSK İLE AYNI KARARI ALMIŞ
Referandum sonucunu tartışmalı hale getirmek için YSK kararını hedef alan CHP’nin, Genel Merkez’den Sandık görevlilerine gönderdiği SMS’lerde, YSK’nın kararında olduğu gibi “Oy pusulalarının arkası mühürlenmemiş ise bu durum tutanağa geçirilmeli ve kalan oy pusulaları mühürlenerek oy kullanmaya devam edilmelidir” şeklinde talimat verdiği ortaya çıktı. Sayım sırasında sandık başındaki parti görevlilerine bu mesajı gönderen CHP’nin, sandıktan ‘evet’ çıkmasının ardından aynı uygulamayı yapan YSK’yı hedef alan açıklamalar yapması ‘yenilgiyi gölgeleme’ olarak algılandı.
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