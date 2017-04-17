AGİT, rapor diye CHP ve HDP’nin yalanlarını sundu

‘İstediğimiz sandığa gittik’ itirafı

Ön raporun açıklanmasından sonra Zulueta ve Preda, soruları cevapladı. “İstediğimiz sandık başına gittik. Gözlemlemede bulanabildik” itirafında bulunan heyet üyelerine “CHP ve HDP referandumun iptal edilmesi gerektiğini, binlerce oyun YSK tarafından etkilendiğini ileri sürdü. Siz iptal edilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Zulueta şu cevabı verdi: “Yapılan itirazlar da raporumuzun içinde yer alacak. Bu itirazların nasıl ele alındığını da değerlendireceğiz. Nasıl kampanyaların yürütüldüğünü değerlendirdiysek, itirazların da nasıl ele alındığını da değerlendireceğiz. Referandumumun hukuk dışı olup olamadığına yönelik bir şeyler söylemek üzere bulunmuyoruz. Referandumun uluslararası standartlara uygun olup olmadığına yönelik sadece değerlendirip rapor hazırlıyoruz. Geleceğe yönelik tavsiyelerimiz olacak. Özellikle yargı bağlamında bir takım uygulamalarla ilgili önerilerimiz olacak.”

İTİRAZLARI ELE ALDIK

Preda da aynı soruyu şöyle yanıtladı: “Biz de açıklamamızda muhalefetin itirazı üzerine odaklanıyor. Şu anda böyle iyi bir analiz yapmak için yeterince zamanımız yok. Bazı açıklamalar nokta virgül içermez. Şu anda yetki alanımız değil bu. Hangi derecede burada sıkıntı var veya yok değerlendirme yetkisine sahip değiliz. Sadece gözlemci olarak burada bulunuyoruz. Referandum günü büyük sıkıntı yaşanmadığını söyledim. OHAL hiçbir zaman hukuk devletini gölgede bırakmamalıdır. Burada olmamızın nedeni de bu üç nokta.”