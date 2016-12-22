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Aðrý Belediyesi Eþbaþkaný Ýzmir'de yakalandý

Aðrý Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapýlan operasyon kapsamýnda yalanmasý talimatý verilen Aðrý Belediyesi Eþbaþkaný Mukaddes Kubilay bu sabah Torbalý'da yapýlan operasyonda yakalanarak gözaltýna alýndý.

  • MUAMMER BAÞKAN-ÝZMÝR
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Aðrý Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’nca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapýlan soruþturma kapsamýnda yakalama kararý verilen Aðrý Belediyesi Eþbaþkaný Mukaddes Kubilay Ýzmir Emniyeti Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü’nün yaptýðý operasyonda gözaltýna alýndý.

Kubilay’ýn Aðrý Belediyesi’nde çalýþan bir personelin Ýzmir Torbalý’da oturan akrabalarýnýn evine geldiði tespit edildi. Gözaltýna alýnan Kubilay’ýn Aðrý Emniyet Müdürlüðü’ne teslim edileceði öðrenildi.

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