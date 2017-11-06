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Ahıska Türklerine Erdoğan sahip çıktı

Dünya genelindeki Ahıska Türklerini temsil eden, 9 ülkeden 70 delegenin katılımıyla gerçekleşen DATÜB 3. Olağan Genel Kurulu Kazakistan Almatı’da gerçekleştirildi.

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Genel başkanlığa üçüncü defa Ziyatdin Kassanov seçildi. DATÜB Başkanı Kassanov,  “Ahıska Türklerinin hayatı AK Parti sonrası tarihi bir dönüm yaşadı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bize doğrudan sahip çıktı. Eskiden Ahıska Türklerini koridorlarda, bir-iki kelimeyle uğurlarlardı. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin.Türkiye’ye gelip, 10 yıldan fazla süredir burada kalan ancak vatandaşlık hakkı, çalışma izni olmayan 23 bini aşkın Ahıska Türküne vatandaşlık verilecek. Allah’a şükür son bir aydan beri kimlikler verilmeye başlandı” diye konuştu.  

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