Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Bilgi kadını daha güçlü kılacaktır

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Google Türkiye tarafından, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Kadın ve Teknoloji Paneli'nde yaptığı konuşmada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, hayatın her alanında insanlığa büyük kolaylıklar sağladığını ve bilgiye erişimin artık parmakların ucunda olduğunu söyledi.

Kaya, eğitimden sağlığa, iş hayatından sosyal ilişkilere kadar pek çok konuda teknolojinin sunduğu araçlardan faydalanıldığını, hükümetleri döneminde bu alanda çok önemli mesafeler kaydedildiğini vurgulayarak, Türk milletinin, bilim ve teknolojide öncülük etmiş nice değerler yetiştirmiş bir medeniyetin mensupları olduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak, çalışmalarını "güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye" ilkesini esas alarak sürdürdüklerini aktaran Kaya, bu politikalarında kadının aile kurumu içindeki vazgeçilmez rolünü de dikkate aldıklarını kaydetti.

"Bilgi kadını daha güçlü kılacaktır"

Kaya, bu çerçevedeki çabalarıyla kadınların başta eğitim ve istihdam olmak üzere, toplumsal hayatın her alanında etkin ve güçlü bir biçimde yer almalarında önemli mesafeler kat ettiklerine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilgi, güçtür. Bilgi, kadını daha güçlü kılacaktır ve bu nedenle kızlarımızın öğrenim hayatında eksiksiz yer almaları son derece önemlidir. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki Türkiye olarak son 15 yılda, özellikle kız çocuklarının okullaşma oranında önemli bir başarıya imza attık. Ülkemizde kız çocukları için ortaöğretimde net okullaşma oranı 2002 öğretim yılında yüzde 45 iken, bu oran 2016 öğretim yılında yüzde 83'e yükselmiştir. Yükseköğrenimde kız öğrencilerin oranında da benzer biçimde çarpıcı bir artış söz konusudur. 2002 öğretim yılında yükseköğrenimdeki kız öğrencilerin oranı yüzde 13,5 iken, 2016-2017 döneminde yüzde 44,4'e yükselmiştir. Ayrıca günümüzde, yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin yüzde 40,1'i doktora programlarına devam edenlerin ise yüzde 41,4'ü kız öğrencilerdir. Bu gelişmeler, kadının güçlendirilmesi bakımından son derece önemli. İstatistiklere baktığımızda, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında eğitim gören kız öğrencilerin oranının, toplam içinde yaklaşık yüzde 23 düzeyinde olduğunu görüyoruz. Bakanlık olarak bu oranı yeterli görmüyor, kızlarımızın bu alanlarda eğitim almalarını teşvik etmek üzere projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımız, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve özel sektör işbirliğinde, 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni hayata geçirdik. Bu proje ile mühendis olmak isteyen lise ve üniversite eğitimine devam eden kız öğrencilerin her alanda desteklenerek, mesleklerinde örnek olmalarını amaçladık."

"Dijital ekonomi önemli bir alan yaratıyor"

Bakan Kaya, işgücü piyasasına bakıldığında hükümetlerinin aldığı bir dizi düzenlemenin de önemli katkılarıyla istihdam alanında olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti.

Verilere bakıldığında 2005'te yüzde 20,7 olan kadın istihdamı oranının, 2017 Eylül ayı itibariyle yüzde 29,4 olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadının iş gücüne katılma oranı ise 2005'te yüzde 23,3 iken günümüzde bu oran yüzde 34,5'e yükselmiştir. Kadın girişimcilerimizin oranı 2017 yılı Eylül ayı rakamlarına göre yüzde 14,6'ya yükselmiştir. İş gücüne katılım oranı için, 2023 hedefimiz ise yüzde 41'dir. Kadın istihdamında yaşanan bu ilerlemeler elbette ki bizim için yeterli değildir. Bu alanda atılacak daha pek çok adım olduğunun farkındayız. İş gücü piyasasındaki bu olumlu tabloyu daha da iyileştirmek için, kadınların günümüz istihdam koşullarına uygun ve rekabet gücü geliştirmeye yönelik her türlü adımı desteklediğimi belirtmek isterim.

Küreselleşme ile küçülen dünyada, ürünlerin ve hizmetlerin pazarlanması için dijital ekonomi önemli bir alan yaratıyor. Dijital teknolojileri kullanarak bilgi üretmek ve mevcut bilgileri etkili ve eleştirel bir biçimde değerlendirmek anlamına gelen 'dijital okuryazarlık', özellikle kadınların iktisadi faaliyet alanını genişletmek açısından büyük önem taşıyor."