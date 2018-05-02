Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Bizim sanatımız tarihe vurulan mührümüzdür

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın ve Gençlik Merkezi (KAGEM) ile Kuveyt Türk iş birliğinde, "TDV KAGEM-Kuveyt Türk Sanat Atölyeleri" projesi kapsamında hayata geçirilen sanat atölyelerinin açılışı Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camisinin avlusunda gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ekonomi, sağlık, ulaşım, enerji, eğitim ve sosyal devlet uygulamaları gibi birçok alanda büyük dönüşümlere imza attığını söyledi.

"Pek çok alanda 'sessiz devrim' dediğimiz bir yolculuğu hep birlikte izledik, önemli gelişmeler kaydettik." diyen Kaya, bu gelişmelerin yanında kültür ve sanat dünyasında da gereken gelişmeyi sağlamak durumunda olduklarını dile getirdi.

Kaya, "Çünkü kültür ve sanat, kaydettiğimiz tüm gelişmelere aslında anlam ve değer katacak olandır. Bizim kültürümüz aziz milletimizin inanç zemininde, tarihin akışında inşa ettiği bir kimliktir. Bizim sanatımız, sahip olduğumuz kimlikle beraber, arayışımız, estetiğimiz, edebimiz ve bir anlamda da tarihe vurulan mührümüzdür. Bu nedenle kültür ve sanat bizim kadim medeniyetimizin üzerinde yükseldiği adeta taşıyıcı sütunlardır." ifadelerini kullandı.

"Biz iyilik medeniyetinin mensuplarıyız"

"Yaşadığımız çağın, kadim medeniyetimizin değerlerine ihtiyacı var." diyen Kaya, şunları kaydetti:

"Son 50 yıl içerisinde Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Irak'ta ve son olarak Suriye'de, Myanmar'da insanlığın öldüğüne şahit olmaktayız. İnsan ve insani değerler adına birçok şeyin kaybedildiği bir yüzyılda yaşıyoruz. Günümüzde yaşanan bu dramlar karşısında dünya adeta sustu ama Türkiye hiçbir zaman suskun kalmadı, üzerine düşen görevi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman yaptı. Türkiye olarak yanı başımızdaki dramdan, zulümden kaçan kadınlara, çocuklara adeta ensar ruhuyla kapımızı, gönüllerimizi açtık. Hem de uluslararası platformlarda çözüm için masada baş aktör olarak Cumhurbaşkanımız, liderimiz rol aldı. Çünkü inanç ve medeniyet değerlerimiz bize zulme karşı sessiz kalmamayı emreder. Biz iyilik medeniyetinin mensuplarıyız. Bu milletin her bir ferdinin de aslında en ulvi gayesi insanlığa hizmet etmektir. Bunun için özellikle son 16 yılda kaydettiğimiz gelişmeler, insanımıza yaptığımız hizmetler ve başardığımız dönüşümleri elbette daha da ileri taşımanın derdindeyiz."

"Hedefimiz, manevi değerlerimizi özellikle genç nesillere aktarmak"

Kuveyt Türk İdari İşler Grup Müdürü Mustafa Dereci ise "Türkiye’ye değer kazandırmak gayesiyle sahip olduğumuz tüm varlıklarımızın korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için yoğun gayret gösteriyoruz." dedi.

Toplumsal değerleri temel alarak kültürel mirasa ve estetik değerlere sahip çıktıklarını söyleyen Dereci, şöyle konuştu:

"TDV bünyesinde faaliyet gösteren KAGEM ile hayata geçirdiğimiz sanat atölyeleriyle hedefimiz, sanatın toplumun her kesimine hitap eden ortak dili vasıtasıyla kültürümüzü ve manevi değerlerimizi özellikle genç nesillere aktarmaktır. Sanat atölyelerinde hat, tezhip, minyatür, çini, ebru gibi geleneksel sanatlarımızın yanı sıra soyut resim, kaligrafi ve musiki alanlarında da nice eserlere imza atılacaktır. Eğitimler, sanatçı kimliğinin yanı sıra kişiliğiyle de gençlerimize örnek teşkil edecek eğitmenler tarafından verilecek. Mimar Sinan'ın kıymetli eserlerinden biri olan Sinan Paşa Camisi avlusundaki atölyelerimizde bundan böyle ibadet ile ilim, irfan ve sanatın birlikte var olmasından, böylelikle de kendi kültür dokusunu kurgulayan bir mekanı temsil edecek olmasından dolayı çok mutluyuz."

İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz da konuşmasında atölyenin hayırlı olmasını diledi.

"Süleymannâme" sergisinin açılışı yapıldı

Kurdele kesiminin ardından atölyeleri gezen katılımcılar ve sanatseverler, daha sonra Özcan Özcan Minyatür Proje Atölyesi'nin hazırladığı Dolmabahçe Sanat Galerisi'ndeki "Süleymannâme" sergisinin açılışına katıldı.

Burada da kısa bir selamlama konuşması yapan Kaya, beraberindekilerle sergiyi gezdi. Sergide, Arif Çelebi'nin Kanuni Sultan Süleyman'ın 1520 yılında tahta çıkışından başlayarak 1556'ya kadar olan dönemini anlattığı "Süleymannâme"nin yeni yorumu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Etkinlikte, Bakan Kaya, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak ve sergide emeği geçenlere minyatür tablo hediye edildi.

Açılış programına, KAGEM Şube Koordinatörü Ayşenur Kapısız da katıldı.