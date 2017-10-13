Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Boşanmak isteyen çiftlerin yüzde 38,5'i vazgeçirildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Uluslararası Vuslat Platformu ve Üsküdar Belediyesi tarafından Abant Tabiat Parkı'nda bulunan bir otelde düzenlenen "Aile, Toplum ve Devlet Sempozyumu"nun açılışına katıldı.

Konuşmasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hizmetlerinden de bahseden Kaya, şunları söyledi:

"Kimsesiz yaşlılarımız için huzurevleri yapıyorduk. Halen yapıyoruz ama istiyoruz ki yaşlılarımız, evlerimizin büyükleri ailelerinin yanında bakılsınlar. Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak 500 bin yaşlı ve engellimize evde bakım desteği veriyoruz. Bu en az 2,5-3 milyon kişilik bir aile ortamını etkileyen bir yardım desteği. Biz bu yardım desteği ile istiyoruz ki engellilerimiz, yaşlılarımız ailelerinin yanında bakılsın. Ekonomik güçlük çektikleri için ailelerinden uzak kalmasınlar istiyoruz."

Maddi imkansızlıklar nedeniyle ailesinin yanından ayrılmak zorunda kalan yaşlıları sosyal devlet anlayışı ile ailelerinin yanında desteklediklerini anlatan Kaya, bugün bu hizmetten 500 bin yaşlı ve engelli vatandaşın yararlandığını belirtti.

"105 bin çocuğa ailesinin yanında bakılıyor"

Yine aynı şekilde maddi imkansızlıklar yüzünden ailesinin yanından uzak kalacak olan çocuklar için de Bakanlık olarak sosyal ve ekonomik destek hizmeti sunduklarını hatırlatan Kaya, "Bugün 105 bin çocuğun ailesinin yanında bakımını sağlıyor ve ekonomik destekle çocuklarımızın ailesinin yanından kopmamasını sağlıyoruz. Biz inanıyoruz ki hem çocuklar hem büyükler ailelerinin yanında bakıldığı zaman, her zaman daha mutlular ve aile de aslında daha huzurlu." ifadesini kullandı.

Sadece ailesinin yanında bakımı mümkün olmayan çocukları kurum bakımı kapsamına aldıklarını vurgulayan Kaya, Kurum bakımında bugün 13 bini aşkın çocuğun bulunduğunu kaydetti.

Evlilikleri boşanma aşamasına gelen çiftlere danışmanlık hizmeti verdiklerini dile getiren Kaya, sözlerini şöyle tamamladı: