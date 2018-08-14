AK Parti 17 yaşında

Türkiye’de en fazla iktidarda kalma rekorunu da elinde bulunduran AK Parti, Türkiye siyasi hayatında demokratik yollarla sistem değişikliğine öncülük eden tek parti kimliğini de taşıyor. 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan ve kuruluşunun üzerinden bir yıl bile geçmeden 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimleri kazanan AK Parti, 16 yıldır kesintisiz iktidarda. AK Parti, iktidara geldiği günden bu yana yapılan 14 seçimlerde de hep birinci parti olarak çıktı. AK Parti’nin 17.kuruluş yıldönümü SETA’da gerçekleştirilecek ‘Kuruluşundan Bugüne AK Parti’ sempozyumuyla kutlanacak. Sempozyumun açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Sempozyumda, AK Parti’nin dış politika başta olmak üzere, siyasal, hukuki, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlardaki siyasetini tüm boyutlarıyla ele alınacak.

DÖNÜŞTÜREN AK PARTİ

Sempozyumun birinci oturumunda “Siyasetin ve Devletin Dönüşümünde AK Parti” başlığını taşıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği oturumda; SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş’in moderatörlüğünde SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuşmacı olarak yer alacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti dönemi dış politikasının farklı başlıklar üzerinden ele alınacağı ikinci oturumunda konuşacak. Bu bölümde; Portekiz AB eski Bakanı Bruno Macaes, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Muhittin Ataman, Princeton Üniversitesi’nden Michael A. Reynolds ve Al Jazeera’den Said el-Hac konuşacaklar. Sempozyumun üçüncü oturumunda ise “AK Parti Dönemde Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Kalkınma” konusu ele alınacak. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın konuşmacı olacağı oturumda, ekonomideki son gelişmeler de gündeme gelecek.