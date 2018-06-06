Başbakan Yıldırım: Bu size AK Parti'nin sözüdür

AK Parti Ağrı Mitingi'nde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerinden satır başları:

Ne zaman seçim gündeme gelse Ağrı her zaman en doğru kararı vermiştir. 24 Haziran'a sayılı günler kaldı. 24 Haziran'da Ağrı yeni bir destan yazacak mı? Ağrı Rabia diyor. 4'te 4 diyor Ağrı. Aldığımız bütün kararları milletimizle aldık. Derin devlet diye vesayet diye odaklara hiç prim vermedik. Ağrı gittikçe güzelleşiyor.

"TRT KURDİ'Yİ KURDUK MU?"

Bu topraklarda Kürtçe türküler yasaktı şarkılar yasaktı anaların kendi çocuklarıyla ana diliyle konuşması yasaktı bu yasakları kim kaldırdı? TRT Kurdi'yi kurduk mu? Köylerimizin ilçelerimizin Kürtçe isimlerini serbest bıraktık mı? Başörtü zulmünü sona erdiren kim? Üniversiteye girişte katsayı engelini kaldıran kim? Rabbimiz bir kitabımız bir peygamberimiz bir biriz beraber kardeşiz biz birlikte Türkiye'yiz. Bu ülke bu vatan bizim.

"BAZI EMPERYALİSTLER KÜRTLER İÇİN BİR DEVLET KURMAYA KALKIYORLAR"

Bazı emperyalistler Kürtler için bir devlet kurmaya kalkıyorlar. Suriye'de Irak'ta Kürtlere devlet kuracaklarmış. Kürtler de Türkler de bin yıldır Anadolu'da yaşıyorlar. Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın.

"BU SİZE, AK PARTİ'NİN SÖZÜDÜR"

Bu ülkede hiç kimse etnik kökeni, inancı, dili, kültürü dolayısıyla ayrımcılık görmeyecek. Bu size, AK Parti'nin sözüdür.

"AĞRI'YA BUGÜNE KADAR 13 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLADIK"

Ağrı bizim için farklı çok kıymetli. İstiyoruz ki Ağrı çok daha güzel şartlara kavuşsun. Ağrı'ya bugüne kadar 13 milyar lira destek sağladık.