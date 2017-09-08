AK Parti Ankara Milletvekili İşler: FETÖ'cüler ağır cezalardan sonra gerçeklerle yüzleşecek

Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşmaları yerinde takip eden AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, devam eden FETÖ davalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Akıncı Üssündeki eylemlere ilişkin davada savunma yapan sanıkların "inkar ve ret" taktiği uyguladıklarına dikkati çeken İşler, "Ancak bu inkar taktiklerine kendilerinin de inanmadıklarını gözlemliyoruz. Ankara’yı bombalayan uçakları yönlendiren sanık Hakan Karakuş, aynı açıdan farklı koridordan çekilen fotoğraflarından birini kabul ederken diğerini de inkar ediyor." ifadelerini kullandı.

"Akıllarını kiraya vermişler"

FETÖ'cü sanıkların duruşmalardaki tutumlarıyla hayatlarının bir tiyatrodan ibaret olduğunu bir kez daha gösterdiklerini ifade eden İşler, "Bunların hayatları kendilerinin değil, tamamen bir tiyatro olarak sergiliyorlar. Bu tür insanların ortak noktaları akıllarını kiraya vermiş olmalarıdır. Bunlar, bir yılı aşkın hapiste bulunmalarına rağmen rahat tavır sergileyebiliyor." dedi.

Darbecilerin gerçekleri anlatmamaları için sahte vaatlerle yakın zamanda dışarı çıkacaklarına inandırıldıklarını belirten Emrullah İşler, "Bunları sürekli diri tutmak için 'şu günü, bu günü bekleyin' diyerek 17-25'ten sonra sürekli takvim belirliyorlar. Bir şey çıkmıyor, çıkmayacak da... Mahkemeler kararlarını verdikleri zaman darbeciler, ağır cezalarla karşı karşıya kalacak ve hayatın gerçekleriyle yüzleşecekler. Sonra uyanırlar mı, zannetmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.