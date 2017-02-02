AK Parti, Avrupalı kadınlara referandumu anlatacak

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, Avrupada yaşayan 150 Türk kadın temsilcinin katılacağı iki günlük eğitim ve istişare toplantısında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve referandum süreci anlatılacak.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 3-4 Şubat günü AK Parti Genel Merkezinde Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Kadın Kolları Eğitim ve İstişare Toplantısı yapılacak.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AA muhabirine çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, toplantıya, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesinden 150 kadının katılacağını söyledi.

Çam, toplantının ilk gününde açılış konuşmalarının ardından "Büyüyen Türkiye'de Kadının Siyasette Değişen Yeri" ile "Uluslararası Medya ve Gündem Oluşturma" başlıklı sunumların yapılacağını ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Camisi'nin ziyaret edileceğini belirtti.

Toplantının 4 Şubat günü yapılacak ikinci oturumunun "Motivasyon ve Kriz Çözme Yöntemleri" sunumuyla başlayacağını ifade eden Çam, aynı gün Avrupa bölgesel saha analizi çalışma gruplarının ülke bazında karşılaşılan sorunlar ve çözüm örneklerine ilişkin tecrübe paylaşımında bulunacağını anlattı.

Çam, toplantının ikinci gününde KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da "Yeni Türkiye’nin Yumuşak Gücü Sivil Toplum ve Kadın Katılımı" başlıklı sunum yapacağını bildirdi.

15 Temmuz şehitleri ve gazi yakınlarıyla buluşma

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve referandum sürecine ilişkin yapacağı sunumun ardından 15 Temmuz şehit ve gazi yakınları ile bir buluşmanın gerçekleştirileceğini dile getiren Çam, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de 15 Temmuz'a ilişkin sunum yapacağını anlattı.

Çam, "Toplantıya katılan 150 kadın kendi ülkelerinde referandum çalışmalarını başlatacaklar. Gönül elçilerimiz buradan edindikleri bilgileri Avrupa'da sandık başına gidecek vatandaşlarımıza anlatacaklar." diye konuştu.