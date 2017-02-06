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AK Parti bir hafta içinde sahaya iniyor

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, gazete ve televizyon yöneticileriyle Yıldız Parkı içinde bulunan Malta Köşkü’nde kahvaltıda bir araya geldi.

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AK Parti’nin referandum kampanyasının bir hafta içinde başlayacağını açıklayan Kaya, büyük mitinglerden ziyade küçük toplantıların ve yüz yüze görüşmelerin daha etkin kullanılacağını vurguladı. Kaya, “hayır” kampanyası yürütenlerin çalışmalarına erken başlamasıyla ilgili olarak,  “Hayır’cıların erken başlaması bizim avantajımıza. Zaten büyük seçimlerin kampanya süreleri 30-35 günü aşmıyor. Seçmen son bir hafta içerisinde kararını veriyor. Dolayısıyla ‘hayır’cıların erken başlaması faydamıza. Biz de bir hafta içerisinde çalışmalarımıza başlıyoruz. 

HAREKETE GEÇECEĞİZ

1 hafta 10 gün içerisinde hareketleneceğiz. 15 gün içerisinde herkes sahaya inecek. 10-12 Şubat’ta Antalya’da tüm belediye başkanları kampa alınacak. Tecrübe paylaşımı yapacağız.Nisan’ın ikinci ya da üçüncü haftası referandum olmasını bekliyoruz” dedi. Anket çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Kaya, referandumda vatandaşlarının yüzde 80’inin sandığa gideceğinin tahmin edildiğini ve ‘evet’ oyunun yüzde 60’lar civarında olduğunu söyledi.

 

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