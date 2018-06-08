Başbakan Yıldırım: Bu örgütlerin ipi dışarıda, başkalarının elinde
AK Parti Bitlis Mitingi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, 'FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ, adı ne olursa olsun bunlar alçak, proje terör örgütleridir. Bunların ipi dışarıdadır, başkalarının elindedir.' dedi.
AK Parti Bitlis Mitingi'nde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerinden satır başları:
- 16 yıldır hiçbir ayrım yapmadan hizmet ettik.
- Her vatandaşımızın hukukunu koruma altına aldık. Ayrılıkları kaldırdık, 81 milyonu kucakladık.
- FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ, adı ne olursa olsun bunlar alçak, proje terör örgütleridir. Bunların ipi dışarıdadır, başkalarının elindedir.
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