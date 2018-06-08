Başbakan Yıldırım: Bu örgütlerin ipi dışarıda, başkalarının elinde AK Parti Bitlis Mitingi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, 'FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ, adı ne olursa olsun bunlar alçak, proje terör örgütleridir. Bunların ipi dışarıdadır, başkalarının elindedir.' dedi.