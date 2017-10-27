AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gündoğdu görevinden istifa etti

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Macit Gündoğdu, görevinden istifa etti.

Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkanlık görevinden istifa ettiğini ve istifasını AK Parti Muğla İl Başkanlığına sunduğunu söyledi.

Öte yandan, ilçe başkanlığı görevine vekaleten Mehmet Akbaba'nın atandığı öğrenildi.