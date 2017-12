"AK Parti bugün 11 milyona ulaşan üyesiyle devasa bir siyasi partidir"

Ömertepesi Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bartın 6. Olağan İl Kongresi'ne katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, kongrenin Bartın'a, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

14 Ağustos 2001 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yola çıkarken millete bir söz verdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Milletimize demiştik ki, 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'. Şükürler olsun son 16 yılda AK Parti'nin değiştiren, geliştiren ve dönüştüren tasavvuruyla Türkiye'de artık hiçbir şey 2001 yılından 2002 yılından öncesi gibi değil, mevlamıza şükrediyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti'nin bugün 11 milyona ulaşan üyesiyle devasa bir siyasi parti olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bunun dünyada bir örneği yoktur. AK Parti son 15 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Başbakanımızın önderliğinde gerçekten de tarih yazmaya devam ediyor. Konjonktür içerisinde, yaşadığımız günlerin içerisinde bizler teşkilat mensupları olarak, bu davanın gönüllü neferleri olarak neler olup bittiğini idrak edemiyor olabiliriz. Ama bu coğrafyada son 15 yıldan bu yana tarih yazılıyor ve bu tarihi işte bütün teşkilatlarıyla beraber Bartın'daki mahalle başkanımızdan tutun da il teşkilat mensubumuza kadar birçok arkadaşımızla birlikte yazmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, parti üyelerine seslenerek, tesadüfen salonda bulunmadıklarını, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek üzere orada olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sizler bugün burada gelecek Türkiye'sinin sorumluluğunu omuzlarına sırtlanmış ve gelecek nesillere müreffeh, büyük, güçlü, hem bölgesel hem de küresel olarak masa başında rol alan, masanın kıyısında, kapının eşiğinde bekleyen değil, masaya yumruğunu vuran, bu bölgede adım atıldığında, 'Dur hey, ben de varım burada' diyebilen aktörler olarak bulunuyorsunuz. Kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır kardeşlerim. Bakınız çok güzel bir söz var, bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir süvariyi, bir süvari bir orduyu, bir ordu bir devleti kurtarır. Benim mahalle başkanım mıh ise nal olmaz, nal olmazsa at olmaz, at olmazsa süvari olmaz, süvari olmazsa ordu olmaz, ordu olmazsa devlet olmaz. Siz olmazsanız biz olmayız, biz olmazsak Türkiye olmaz. AK Parti ile Türkiye'nin kaderi örtüşmüştür, Allah'ın izniyle bu kutlu yürüyüşe hep birlikte devam edeceğiz."

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de, dünyanın yeni bir dönemeçte olduğunu ve 1. Dünya Savaşı'nın komplikasyon ve tezahürlerinin devam ettiğini belirtti.

Türkiye sınırlarının bulunduğu coğrafya üzerinde hesaplar yapıldığına işaret eden Eker, şer odaklarının bu toprakların üzerinde yeni harita değişiklikleri planları yaptıklarını aktardı.

İslam’ın ilk kıblesi olan Kudüs üzerinde de planlar yapıldığını anlatan Eker, şöyle konuştu:

"Bütün bu planlara karşı Türkiye Cumhuriyeti ve Başbakanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşı duruyor. Bu planlara itiraz ediyor. 'Türkiye Cumhuriyeti burada, bu coğrafyada operasyon yapmaya müsaade etmez' diyor. Türkiye, AK Parti bunun için hedefte. AK Parti’nin Başbakanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunun için hedefte. Ama yağma yok. Türkiye hafızasını kazandı, Türkiye’nin aklı başına geldi. Türkiye’de 2001’den bu yana milletin yaklaşık 200 yıldır beklediği Adalet ve Kalkınma Partisi var, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin teşkilatları var, Bartın teşkilatları var. Bütün AK Parti, bütün milletimiz dünyaya mesaj veriyor. Birlikteyiz ve dimdik ayaktayız. Ne kutsal değerlerimizi başkalarına peşkeş çektiririz, ne bu topraklar üzerinde operasyon yaptırırız.”

Mehmet Akif İnan'ın Mescidi Aksa şiirinden bir bölüm okuyan Eker, "Hayır sevgili Kudüs, Türkiye seni unutmadı, Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan seni unutmadı. Allah'ın izniyle Kudüs üzerindeki planlar... Türkiye'nin çabası, gayreti ve önderliğiyle Birleşmiş Milletler ortamında dünyanın 5'ten büyük olduğu ortaya konuldu. Bu, Türkiye’nin başarısıdır. Bu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin, artık Orta Doğu'da da, dünyada da önemli bir aktör olduğunun en önemli göstergesidir." dedi.