AK Parti Çanakkale İl Başkanı Karadağ görevinden istifa etti

Karadağ, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği günden bu yana Çanakkale'yi her fırsatta onur ve gururla her platformda temsil etmeye çalıştığını söyledi.

Son 2 yılda, ülkenin tarihinin neredeyse yeniden yazıldığını belirten Karadağ, "15 Temmuz'daki hain FETÖ darbe girişimini, 16 Nisan referandumunu hep birlikte yaşadık. Tüm teşkilatlarımızla birlikte bir olduk, birlik olduk. Özellikle 15 Temmuz'da destan yazan, 27 gün boyunca demokrasi nöbetlerine katılan teşkilatıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Karadağ, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye geri dönmesinden sonra tüm ülke ve Çanakkale teşkilatı için yeni bir dönem başladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir yandan kendi içimizde büyük bir imtihan verip, diğer taraftan 'Yeni Türkiye hedefleri için hep birlikte nefisleri, kişisel hırsları bir yere koyup daha çok çalışma zamanıdır' dedik. Özellikle son zamanlarda listemiz ve ismimiz üzerinden partimiz yıpratılmaya çalışıldı. Biz buna daha fazla göz yumamazdık. Buna daha fazla müsaade edemezdik. Partimiz bizim ismimizden her zaman önce oldu. Bundan sonra da öyle olacak. Uzun yıllardır partime onurla ve gururla hizmet verdim. Şu zamana kadar bana ne görev verildiyse elimden geleni layıkıyla yapmaya çalıştım. Onurla, şerefle, alnımın akıyla 3 Mart 2016'da geldiğim Çanakkale İl Başkanlığı görevimden büyük bir onur ve itibarla ayrılmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyim."

Karadağ, görev süresi boyunca yanında bulunan partililerden helallik istedi.