Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4'te 3'ünde kontrolü sağladık

AK Parti Erzurum 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

AK Parti Erzurum teşkilatlarında vazife yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kongremizin Erzurum ile birlikte ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Yüzde 75'lik evet oranı ile Türkiye genelinde 5. sırada yer alarak bize olan desteğini gösteren Erzurum'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Yahşi, güzel Erzurum'a herkes gelsin. 15 yılda 22 katrilyon liralık yatırım yaptık Erzurum'a. Siz bize aşıksınız ama biz de siz aşığız. 140 bin üniversite öğrencisi ile ülkemizin de en büyük eğitim öğretim üslerinden biri.

"KOMUTA KADEMESİ İLE GÖRÜŞÜYORUM"

Komuta kademesi ile görüşüyorum, gençler "bizi Afrin'e götür" diyor ne dersiniz diyorum. Diyorlar ki, sayın Cumhurbaşkanım şu anda ihtiyaç yok, olduğu anda müracaat edeceğimiz sizsiniz. Siz Cumhurun reisisiniz, başkomutansınız, ben de o zaman diyeceğim ki, buyurun gidiyoruz. O zaman Afrin'e gideceğiz.

FETÖ, Erzurum'un bir köyünden çıkmıştı değil mi? Şimdi hala Pensilvanya'da. Niye dönmüyor. Dön gel. Dönsen bile Dadaşlar seni sokmaz buraya. Sen bu milleti parçaladın. Dadaşların içinden bu milleti parçalayan çıkmaz. Onun için sen yerini buldun.

"2026 KIŞ OLİMPİYATLARI ADAYLIĞI İÇİN MÜRACAATIMIZI YAPACAĞIZ"

Üniversite öğrencilerimiz için 11 bin 800 yatak kapasiteli yeni yurtlar inşa ettik. Erzurum'a kış sporları için çok ciddi yatırımlar yaptık. Çatısı altında bulunduğumuz burası Buz Hokeyi Spor Salonu. Şimdi, bu altyapıdan aldığımız cesaretle Erzurum'a 2026 Kış Olimpiyatları'na, bakın alıyoruz demiyorum, orada rekabet edeceğiz. Bizim dışımızda 6 ülke daha var. Müracaatımızı yapacağız. Temenni ederiz ki sonu hayrolur.

Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Tren Projesi ile ilgili hazırlıklar sürüyor. Amacımız, Çin'e kadar kesintisiz bir raylı sistem ulaşımını tesis etmektir. Erzurum Havalimanı'nı büyüterek yıllık 1 milyon 400 bin yolcu trafiğine ulaştırdık. Şimdi de hem pistin elden geçirilmesi hem de kötü havalarda uçakların iniş kalkışını kolaylaştıracak sistemin kurulması ile bütün bunlarla ilgili ihale için çalışıyoruz. Palandöken Barajı ile şehrimizin içme suyu sorununu çözdük.

Bunları bilmeyen arkadaşlarınıza da söyleyin. Bunları biz size anlatıyoruz diye tüm Erzurumlular biliyor zannetmeyin. Erzurum'a 15 yılda verdiğimiz tarımsal destek rakamı, 1 katrilyon 200 trilyon liradır. Yeni bir adım atıyoruz. Erzurum'u ülkemizin et ihtiyacının karşılandığı bir merkez haline getirmek için her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. Bir adım daha var. Elektrikli otomobillerin şarj aksamlarının geliştirilmesi ve üretilmesi yatırımları için şehrimizin tercih edilmiş bulunması Erzurum'un geleceğine güven için bir işarettir.

"KİMSEDEN KAYDA DEĞER BİR DESTEK ALMADIK"

Sadece son 7 yıldaki hadiselerde 4 milyonu aşkın Suriyeli ülkemize sığındı, kimseden kayda değer bir destek almadık.

"AB SEN ÖNCE SÖZ VERDİĞİN PARAYI VER"

Türkiye artık kendi güvenliği için kimseden icazet beklemeden harekete geçebilecek güce sahip. AB çadırkentleri gez, sonra da söz verdiğin parayı ver, adamlar oyalamaktan başka bir şey yapmıyor. Siz bu milleti kapı kolu mu zannettiniz?

Adam terör örgütüne envaiçeşit silah veriyor, 5 kuruş almadan. Bize kongreden izin yok dediler, vicdansızlar.

AB komisyonu ikinci 3 milyar euro için de teklif vermiş, ilk dilimi bile doğru dürüst vermediler.

"AFRİN MESELESİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLMÜŞ DURUMDA"

Türkite Afrin meselesini büyük ölçüde çözmüş durumda. Afrin'in dörtte üçünde kontrol sağlandı. Sabır haber vericem size sabır. Hedefimiz Afrin'in tümünü kontrol altına alıp Afrinlileri oraya yerleştirmek, bizim o topraklarda gözümüz yok.

İdlib yanındaki gözlem kulelerini geliştireceğiz, diğer taraftan da Münbiç'e yöneleceğiz. ABD, PYD'yi üç ayda çıkaracağız dedi, çıkarmadılar.

ABD Münbiç'i tümüyle boşaltırsa operasyon daha kolay olur. Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3 BİN 530

Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 530. Bin 320 kilometrekare kontrolümüz altında.

Terör örgütlerinin kurduğu tuzaklarda ölen çocukların görüntülerine bakıp Türkiye'yi suçlayanların vicdanları nasır tutmuş demektir.