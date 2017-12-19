AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer: İstihdam seferberliğiyle 1,5 milyon vatandaş iş sahibi oldu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, istihdam seferberliği ile sadece son bir yılda 1,5 milyon vatandaşın iş sahibi olduğunu kaydetti.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlarının 2018 yılı bütçeleri üzerinde AK Parti milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer, Türkiye’nin sadece kendi bölgesinde değil, tüm dünyada etkin ve güçlü aktör olma hedefinin iddia olmanın ötesine geçtiğini, realiteye dönüştüğünü söyledi.

Küresel finansal kriz sonrası, AB son 7 yılda yüzde 1,4, G20 ülkeleri yüzde 3 büyürken Türkiye'nin ortalama büyümesinin yüzde 7 gerçekleştiğini vurgulayan Koçer, "2017 yılı 3. çeyrek büyümesi yüzde 11,1. Bu bir rekor, üstelik büyüme rekortmeni Çin’i ve Hindistan’ı geride bırakan bir rekor. Bu başarı alkışlanacak ve gurur duyulacak bir başarıdır." dedi.

Koçer, istihdam seferberliği ile sadece son bir yılda 1,5 milyon vatandaşın iş sahibi olduğunu belirtti.

İhracatın 155 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Koçer, Kredi Garanti Fonunun KOBİ'lere 220 milyar lira kefalet desteği verdiğini, KOSGEB ile 274 bin 517 işletmenin faizsiz olarak 6 milyar 700 milyon lira krediden faydalandığını kaydetti.

Nejat Koçer, Türkiye’nin gündeminde dünya pazarında rekabet gücü olan, ileri teknolojili yerli marka otomobil üretimi olduğunu vurguladı.

2017'de Ar-Ge projelerine yapılan harcamanın 600 milyon liradan fazla olduğunu belirten Koçer, "5 bin Ar-Ge ve yazılım firmasının bünyesinde olacağı, nitelikli 100 bin kişiye istihdam sağlayacak Bilişim Vadisi hızla tamamlanıyor." diye konuştu.

"45 bin kişiye 1 milyar lira destek sağlandı"

AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, kendi işini kuran 45 binden fazla kişiye 1 milyar lira destek sağlandığını, 2002 yılı sonunda OSB'lerde 45 bin kişi çalışırken, şimdi 1 milyon 725 bin kişinin çalıştığını bildirdi.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, 2002'de 1,8 milyar lira olan Ar-Ge harcamasını 24,6 milyar liraya yükselttiklerini ifade etti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, dünyada 15 milyar hektarlık alanın 5 milyarının tarıma elverişli alan olduğunu ve gittikçe tarıma elverişli alanların azaldığını belirterek, 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyara dayandığında, dünya tarım üretiminin yüzde 60 artırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de 16,3 milyar liralık tarımsal üretim yapıldığını ifade eden Cevheri, Türkiye'nin 2002-2016 döneminde tarıma en çok destek veren OECD ülkesi olduğunu bildirdi.

AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani ise Türkiye'de ormanlık alarda artış yaşandığını söyledi.

2002'de 20,8 milyon hektarlık orman alanı varken, bugün bu alanın 22,3 milyon hektara çıktığını kaydeden Samani, "3 milyar 820 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Sulama amaçlı 7 bin 200 tesisi tamamlayarak milletin hizmetine sunduk." ifadesini kullandı.

Samani, KKTC'nin su sorununu giderdiklerini, Toroslar'ın suyunu denizin altından Kıbrıs'a götürdüklerini ifade etti.

"Hükümet, Yunanistan'ın 18 adayı işgal etmesine seyirci kalamaz"

Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un yaptığı son açıklama ile ilgili konuşmak istediğini söyledi.

Kammenos'un, ülkesinin Ege'deki 18 adayı işgal etmesini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Gel de al" dediğini belirterek, "Biz de ona Atatürk'ün 'geldikleri gibi gidecekler' sözünü hatırlatmak istiyoruz. Yaşanan bu durum, AK Parti'nin cesaretsiz tutumunun bir sonucudur. Hükümete çağrı yapıyoruz; Hükümet, Yunanistan'ın 18 adayı işgal etmesine seyirci kalamaz. Yunanistan'a gerekli cevabın verilmesi gerektiğini ve bu konuda CHP'nin, Hükümetin arkasında yer alacağını belirtmek isteriz." diye konuştu.