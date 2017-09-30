Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Demiröz: Kendi topraklarımızdan bir karış vermeyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Demiröz, 'Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözü yok. Ama kendi topraklarımızdan da bir karış toprak vermeyiz. Biz burada birlik ve beraberlik içindeyiz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, "Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözü yok. Ama kendi topraklarımızdan da bir karış toprak vermeyiz. Biz burada birlik ve beraberlik içindeyiz." dedi.
 
Demiröz, Hizan Kültür Merkezinde düzenlenen, AK Parti 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, evliya ve alimlerin memleketi Hizan'ı çok sevdiğini söyledi.
 
Bazı ülkelerin ekonomik, siyasi ve farklı yönlerde Türkiye'ye karşı haince davarınışlarını bugün de yaptıklarına dikkati çeken Demiröz, "Hamdolsun şimdi ki Cumhurbaşkanımız dimdik duruyor, yerine göre 'hayır' diyebiliyor ve kendisini, ülkesini, dünyada mazlumların tek lideri olduğunu kabul ettiriyor. Böyle bir Cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için Allah'a binlerce kere şükürler ediyoruz." diye konuştu.
 
"Gel gör ki Türkiye'yi yalnızlığa mahkum etmek istiyorlar. Türkiye'nin dostları, kendi kültürleri, düşüncesi, inancı ile örtüşen ülkeler gözlerini Türkiye'ye dikmiş." ifadesini kullanan Demiröz, şöyle devam etti: 
 
"Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın ne söyleyeceğine ve ne emredeceğine, hangi istikameti gösterdiğine bakıyor. Onun için beraber olacağız. Birbirimize kenetleneceğiz. Dedikodu etmeyeceğiz. İnancımızı ve ruhumuzu her zaman diri tutacağız. Çünkü bizim gideceğimiz hiç bir yerimiz yok. Güneyimizideki olayları takip ediyorsunuz. Biz bir sürü uluslararası antlaşmalar yaptık. 'Ben kalktım referandum yaptım ve devlet kurdum' diye bir şey yok. Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözü yok. Ama kendi topraklarımızdan da bir karış toprak vermeyiz. Biz burada birlik ve beraberilk içindeyiz. Kanımızı canımızı vermişiz."
 
Vedat Demiröz, partisinin 16. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını, bugüne kadar bir çok odakla mücadele ettiklerini vurguladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehidin hastanedeki son sözleri gözyaşlarına boğdu!

Şehidin hastanedeki son sözleri gözyaşlarına boğdu!

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA