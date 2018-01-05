AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: Amerika'nın mahkemelerinin hiçbir kararını tanımadık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Antalya milletvekilleri ile Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Piyade Üsteğmen Mehmet Düzenli'nin (31) Kepez ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Hac ziyaretinden yeni gelen baba Sait ve anne Anakadın Düzenli ile bir süre sohbet eden Çalık'a, zemzem ve hurma ikram edildi.

Çalık, Muratpaşa ilçesinde gelini tarafından bakılan ve rahatsızlıkları bulunan 103 yaşındaki Muazzez Karagöz'ü de evinde ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti Antalya İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Çalık, burada yaptığı konuşmada, yılmadan, yorulmadan çalışacaklarını, her zaman hedeflerine koşacaklarını söyledi.

"2019 seçimleri bizim en önemli virajımız. Hedefimiz 2023, 2053 ve 2071 ve bu yola giderken önümüzdeki en büyük engel 2019." diyen Çalık, 2019'daki seçimleri kazandıktan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yollarına sonuna kadar devam edeceklerini vurguladı.

Zorlu bir dönemden geçildiğini, uluslararası güçlerin Türkiye ile uğraşmaya devam ettiğini dile getiren Çalık, konuşmasını şöyle sürdürdü: