AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Kılıçdaroğlu'nu 18. Dönem Siyaset Akademisine öğrenci olarak davet ediyoruz

Dağ, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Partinin kurulduğu günden bugüne kadar yeniliği yakalayan, dahası yeniliği bizzat kendisi oluşturan bir parti olduğunu bildirdi.

Siyaset Akademisinin bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle AK Partinin Türk siyasi tarihine kazandırdığı çok önemli yeniliklerden biri olduğunu belirten Dağ, "Geniş kapsamlı faaliyetlerimizden biri olan Siyaset Akademisiyle seçmenlerimizin partimizle bağını kuvvetlendirmek, siyasete yönelik toplumsal ilgiliyi artırmak, katılımcıların tarih, siyasal tarih, ekonomi, dış politika ve benzeri alanlarda uzmanlar tarafından bilgilendirildiği, Türkiye genelinde teşkilatımız vasıtasıyla yaygınlaştırdığımız önemli bir faaliyetimizdir." ifadesini kullandı.

Dağ, AK Partinin siyasi parti olmasının yanında önemli bir kurum da olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"AK Parti, Türkiye'ye ilkeli, milli ve yerli siyasetçiler yetiştiren bir okuldur. Partimizin her türlü organizasyonu, çalışmaları, teşkilat mensuplarına yönelik önemli bir eğitimidir. Bizler de bizzat gençlik kollarından bu yana bu eğitimlerden geçen kişiler olarak bunun önemini birinci elden bilen insanlarız. Biz AK Parti olarak kaliteyi de önemseyen bir siyasi partiyiz. Onun için Siyaset Akademisinde birçok hocamız ders vermektedir. Bu yönüyle AK Parti aynı zamanda önemli bir markadır. Bu önemli markalardan biri de Türk siyaset tarihine kazandırmış olduğu Siyaset Akademisidir."

- "Müfredata irfan dersleri de eklendi"

Bu yıl Siyaset Akademisinin 18. dönemini gerçekleştireceğini vurgulayan Dağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiçbir siyasi kimlik gözetmeksizin demokratik katılıma, siyasete ve ekonomiye ilgi duyan, sosyal ilişkilerini daha da geliştirmeyi hedefleyen, kişisel birikim ve donanımını artırmak isteyen herkes bu programa katılabilecektir. Hiçbir siyasi parti üyeliği, parti mensubiyeti, başka bir siyasi partiye üyelik olsa bile Siyaset Akademisine katılım bizim için önemlidir ve bu konuda bir engellimiz söz konusu değildir. Siyaset akademisinde konusunda uzman hocalarımız ders vermektedir. İlkini 2008'in Ocak ayında başlattığımız Siyaset Akademisinde, bu zamana kadar 60 bine yakın insanımız eğitim almıştır ve siyaset sahnesinde yer almıştır."

Dağ, 1919'un devletin yeniden inşası için önemli bir başlangıç yılı olduğunu belirterek, şu görüşlere yer verdi:

"Bu uğraşın sonu Türkiye Cumhuriyetimizin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Bugün, hamdolsun 1918-1919 yıllarındaki kadar imkansız şartlarda değiliz. Ancak ne var ki, bize o yılların karanlık günlerini hatırlatan bazı talihsiz girişimlere de şahit olmadığımızı hiç kimse söyleyemez. Ülkemizin AK Parti iktidarları döneminde gerçekleştirdiği siyasi, askeri ve ekonomik atılımlar, yönetim ve demokrasi kalitesinde ortaya konulan olumlu gelişmeler dünyada dost-düşman birçok ülkenin dikkatini çekmiş ve maalesef Türkiye düşmanı bazı çevreleri teyakkuza geçirmiştir. Necip milletimizin kararlılığıyla bugüne kadar bu tarz bütün operasyonları nasıl bertaraf etmişsek bundan sonrakileri de inşallah aynı şekilde bertaraf edeceğiz."

Dağ, 2023'e giden yolun 2019'dan geçtiğine dikkati çekerek, akademideki derslerle ilgili şu bilgileri verdi:

"2019'dan 2023'e hiçbir gaflete fırsat vermeden yürümeliyiz. Bu doğrultuda 18. Dönemi başlayacak olan Siyaset Akademimizin teması '1919’dan 2019'a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe' olarak belirlenmiştir. Bu dönemdeki temel konular arasında Cumhurbaşkanımızın Dünya 5'ten büyüktür anlayışı, 2023 Vizyonu ile yerli ve milli ekonomi olarak belirlenmiştir. Bu konular üzerinde teorik ve uygulamalı olarak ders takip edecek olan katılımcılarımız, Türk siyasetine giriş, siyasal sistemler ve ideolojiler, siyasal strateji ve iletişim becerileri başlıklarına ek olarak bu yıl deneyim paylaşımları bölümünde daha fazla tecrübe ve siyasi hikayeye birinci ağızdan da şahit olma şansını elde edeceklerdir. Tecrübe en büyük derslerden birisidir. Bu sayede teşkilat mensuplarımız ve vatandaşlarımız siyasetin üst kademelerinde görev yapmış değerli kişilerin tecrübelerinden faydalanabileceklerdir. Bunların dışında bu sene müfredatımıza daha önce olmayan irfan dersleri de eklenmiştir. Bu derslerde Mevlana, Ahmed Yesevi, Yunus Emre gibi büyüklerimizin öğretilerine değinilecektir."

- "Kılıçdaroğlu, siyasi bir rant peşine düşmüştür"

Siyaset Akademisine katılım başvurularının 8-19 Ocak tarihleri arasında partinin il başkanlıklarına yapılacağını duyuran Dağ, "Siyaset Akademisi eğitim programı haftada 2 saat olmak üzere 8 hafta devam edecek olup, 4 saatlik online eğitim dersleri ile beraber toplam 20 saatlik bir eğitim programı olacaktır. Katılımcıların derslere yüzde 70 oranında devam zorunlulukları vardır ve katıldıkları derslerden program sonunda sınava tabi tutulacak olup, sınav sonuç sıralamasına göre derecelendirilerek ödüllendirileceklerdir." dedi.

Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte Siyaset Akademisine yönelik olumsuz ifadeler kullandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu husus Siyaset Akademisini bilmemekten, iyi niyetli olmaktan ve üretime olan karşıtlıktan ortaya çıkan bir anlayıştır. Bir hocamızın makalesini çarpıtarak çok farklı noktalara götürecek bir şekilde AK Parti Siyaset Akademisini zedelemeye ve yıpratmaya çalıştı. Aslında söylemiş olduğu söz, her şeyin ötesinde bilim özgürlüğüne, akademik özgürlüğe ket vurmak noktasında bir işlemdir. Siyaset Akademisi her konunun tartışıldığı bir alandır. Bu faaliyetlerimizde biz hocalarımızın akademik anlamda neyi konuşup, neyi yazacağına müdahale etmemiz söz konusu değildir. Bu akademik alana müdahale anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, kavramsal tartışmanın yapıldığı bir metni çarpıtarak buradan siyasi bir rant peşine düşmüştür. Biz buradan kendisini 18. Dönem Siyaset Akademisine öğrenci olarak davet ediyoruz. İktidar partisi olarak bu ülkeye çok önemli kazanımlar sağladık. Belki muhalefet olmadığımız için bir katkımız olmadı ama Sayın Kılıçdaroğlu bizim Siyaset Akademimizden bir şeyler elde ederse AK Parti olarak biz de kendisi üzerinden Türkiye'de muhalefetin gelişmesine bir katkıda bulunmuş oluruz."