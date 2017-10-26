AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan IKBY açıklaması

Dağ, Ödemiş ilçesinde düzenlenen 13. Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi'ne katılarak, üreticilerle sohbet etti.

İzmir'in tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden olduğunu, ülke ekonomisine büyük katkıda bulunduğunu belirten Dağ, "5 yılda tam yüzde 50'lik hem hayvan üretiminde hem de süt üretiminde ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Süs bitkileri üretiminde de son yıllarda ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Ödemiş'te de Bayındır'da da önemli ölçüde artış var. 2015 yılında 55 milyon 635 bin süs bitkisi varken bugün 55 milyon 860 bin var. Üretimde hem hane hem ilçe hem il hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz." dedi.

Dağ, Türkiye'nin son dönemde zor bir süreçten geçtiğini, istikrar ve güven ortamı sayesinde bu süreçten kazançlı olarak çıktığını belirtti.

Terörle mücadele noktasında çok önemli adımlar atıldığını aktaran Dağ, mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Dağ, konuşmasında IKBY'nin yaptığı gayrumeşru referandumuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Kuzey Irak'ta bir referandum süreci yaşandı ve biz Türkiye olarak bunun ne kadar yanlış olduğunu çok net bir şekilde ifade ettik. Gelinen noktada Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bunun yanlış bir durum olduğunu fark edip dün geri bir adım attı. Türkiye, Irak gibi yıllardır istikrar olmayan bir ülkede dahi bölge huzurunu bozacak böyle bir hamleye karşı çıkarak bölge barışına ve huzuruna katkı sağlamış oldu." dedi.

- "İzmir, İller Bankasından destek alan 2'nci il"

Hamza Dağ, AK Parti iktidarının Türkiye'nin 81 iline hizmet götürdüğünü hiçbirinde ayrım yapmadığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin zaman zaman 'hükümetin kendilerine destek vermediği' yönünde açıklamalarının olduğunu ancak bunun gerçeği yansıtmadığını ifade eden Dağ, şöyle konuştu.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 büyükşehir belediyesi içinde İller Bankasından destek alan ikinci ildir. Birinci Kocaeli, ikinci İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllık bazda kişi başına 656 lira destek alır. 30 büyükşehirin ortalaması ise 465 lira. Bakın rakamlarla söylüyoruz. 656 lirayı siz İzmir'in nüfusu ile çarpın ve görün İzmir'in İller Bankasından aldığı desteği. Onun için birilerinin bahane üretmek suretiyle bu şeyleri söylemesi doğru değil. Hiçbir bahane başarının yerini tutmaz."

Dağ, ilçedeki temasları kapsamında imam hatip liselerinin kuruluşunun 104'üncü yılı nedeniyle Ödemiş Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen etkinliğe de katıldı.