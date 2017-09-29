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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: 2019 seçimlerini çok önemsiyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, '2019 seçimlerini çok önemsiyoruz. Güçlü bir iktidarla Cumhurbaşkanlığı sistemini hayata geçireceğiz. Bunun için sizlerin ve bizlerin de çok çalışması gerekiyor' dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "2019 seçimlerini çok önemsiyoruz. Güçlü bir iktidarla Cumhurbaşkanlığı sistemini hayata geçireceğiz. Bunun için sizlerin ve bizlerin de çok çalışması gerekiyor. Biliyorsunuz ateş çemberi bir bölgedeyiz. Çok önemli bir süreç yaşıyoruz." dedi.  

AK Parti Adilcevaz İlçe Başkanlığı toplantı salonunda partililerle bir araya gelen Demiröz, ilçe kongresinin çok iyi geçtiğini belirterek, yeni ilçe başkanı seçilen Başkan Hamdi Tutçu ve yeni yönetimini tebrik etti.

Demiröz, yaptığı konuşmada, kendilerinde eski yeni ayrımı olmadığı, gönül birliği olduğunu söyledi. 

"Kendini yorgun hisseden arkadaş, bayrağı başka bir arkadaşına devreder." diyen Demiröz şöyle konuştu:

"2019 seçimlerini çok önemsiyoruz. Güçlü bir iktidarla Cumhurbaşkanlığı sistemini hayata geçireceğiz. Bunun için sizlerin ve bizlerin de çok çalışması gerekiyor. Biliyorsunuz ateş çemberi bir bölgedeyiz. Çok önemli bir süreç yaşıyoruz." dedi. 

AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay ve Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy da bir konuşma yaptı. 

Programa, Aydınlar Belediye Başkanı Arif Tusun'da katıldı.

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