AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan: AK Parti'nin gündeminde erken seçim yok

K Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, yerel seçimin erkene alınması tartışmalarına ilişkin, "Şu anda bizim AK Parti olarak böyle bir seçim gündemimiz yok." dedi.

24 Haziran'da gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekilleri TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırıyor.

Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilerin sorusu üzerine Karacan, farklı bir seçimin yaşandığını ve katılımın yüksek olduğunu belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.

Yeni sistemin Türkiye'ye ve bütün dünyaya hayırlı olması temennisinde bulunan Karacan, "Seçim için tüm dünyada üzülenler, sevinenler ve sevinenlerle beraber dua edenler oldu. Öyle bir seçim sonucuydu ki tüm dünyayı ilgilendirdi. İnşallah yolumuz açık olur, ülkemize güzel hizmetlere vesile oluruz." diye konuştu.

"2019 Mart için yolumuza devam ediyoruz"

Yerel seçimin erkene alınması tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine Karacan, yerel seçimin tarihinin 2019 yılının Mart ayında olduğunu anımsattı.

Yerel seçimin erkene alınması için anayasa değişikliğinin olması gerektiğini anımsatan Karacan, "Şu anda bizim AK Parti olarak böyle bir seçim gündemimiz yok. Başta bizim Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız olmak üzere eğer böyle bir talep gelirse, genel başkanlarla değerlendirilir ona göre bir karar alınır. Daha yeni seçimden çıktık. 2019 Mart için yolumuza devam ediyoruz. Her yıl seçim olacakmış gibi biz teşkilatlarımızla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

CHP'de yaşanan kongre tartışmalarının anımsatılması üzerine Harun Karacan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan şey; yedikleri yemeğin faturasını ödeme şeyidir. Acaba yemeğin faturasını kim ödeyecek? 24 Haziran'da yemek yendi, o faturanın bedelini kim ödeyecek, onun hesabıdır. O, CHP'nin kendi iç meselesidir." ifadesini kullandı.