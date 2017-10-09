AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan: Hedeflerimize ulaşmak istiyorsak birlikte Türkiye olmalıyız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, 'Türkiye'nin 2019, 2023, ve 2071 hedeflerine eğer ulaşmak istiyorsak sivil toplum örgütleri ile hep birlikte olmalıyız. Hep birlikte Türkiye olmalıyız' dedi.
- AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Türkiye'nin 2019, 2023, ve 2071 hedeflerine eğer ulaşmak istiyorsak sivil toplum örgütleri ile hep birlikte olmalıyız. Hep birlikte Türkiye olmalıyız." dedi.
Karacan, "Sivil Toplum Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının ekonominin en fazla yükünü çeken örgütler olduğunu ve Türkiye'nin geleceğine önemli katkılar sunduğunu söyledi.
Hükümet olarak her zaman sivil toplum kuruluşlarının yanında olduklarını ifade eden Karacan, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin 2019, 2023, ve 2071 hedeflerine eğer ulaşmak istiyorsak sivil toplum örgütleri ile hep birlikte olmalıyız. Hep birlikte Türkiye olmalıyız. Biz birbirimize küsersek, birbirmize yan bakarsak bir şekilde alan ihlali yaparsak ne Aksaray'ın ne de Türkiye'nin sorunlarını çözemeyiz. Ben, 2004'ten beri sivil toplum örgütlerinde görev yapmaktayım. Sizin içinizden gelen birisiyim. Sivil toplum kuruluşlarının şehir için önemini çok iyi biliyorum. Bizler göreve başladığımızdan itibaren hükümetle, iktidarla yanyana olarak sanayicinin, tüccarın, tarım sektörünün sorunlarının çözümüne gayret ettik. Çünkü mevcut iktidarla aşamayacağımız problem yok."
"Demokrasi kültürünü burada yaşatıyoruz"
AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ise şehrin tüm katlımıyla yapılan bu tür toplantıların önemli olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:
"Aksaray'da zaman zaman bu tür toplantılar yaparak neyi incelememiz gerektiği ile ilgili sivil toplum temsilcilerimizin fikirlerine başvuruyoruz. Bunu çok önemsiyorum çünkü bir sivil toplum örgütünün başkanının sorunları aktarma konusunda buluştuğu masa toplantılarının verimli ve iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz. Aynı zamanda bir demokrasi kültürünü burada yaşatıyoruz. Sorunları aktararak ülkemize ve şehrimize dair güzel sonuçlar elde edeceğimiz toplantı olmasını temenni ediyorum."
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