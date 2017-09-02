AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı: Sizin de bizim de yüreğimiz yanıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan başkanlığındaki heyet, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 13 yaşındaki Fırat Sımpil'in ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

Kavakcı, beraberinde AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 yıl önce 30 Ağustos'ta sebze almak için evden çıktığı sırada PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 13 yaşındaki Fırat Sımpil'in ailesini evinde ziyaret etti.

Anne Kadriye ve baba Sabri Sımpil'e başsağlığı dileyen Kavakcı, insan hakları ihlallerine uğrayan aileleri ziyaret etmek istediklerini söyledi.

En önemli hakkın "yaşama ve güvenlik" hakkı olduğunu ifade eden Kavakcı, "Size Cumhurbaşkanımızın AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdik." dedi.

"Fırat'ın ailesi de bize emanet"

Sımpil'in PKK'nın aldığı ilk can olmadığını aktaran Kavakcı, şöyle konuştu:

"Birkaç gün önce Eren Bülbül'ü de şehit verdik. Eren'in annesine de gittik, sizin evladınız, bizim evladımız. Fırat 13 yaşında kaldı. Sizin yüreğiniz de bizim de yüreğimiz yanıyor. Fırat'ı biz unutmadık, unutturmayacağız inşallah. Fırat'ın ailesi de bize emanet. Sizler de bizim ailemizsiniz. Nasıl Eren Bülbül evladımızsa Fırat'ımız da var, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu topraklarda bizi birbirimize düşürmek isteyen o hain terör örgütünün de kökünü kazıyacağız inşallah."

Gözyaşlarını tutamayan anne Sımpil de oğlunun şehit edildiği yolda yürüdüğünde acılarının tazelendiğini anlattı.

Kavakcı, daha sonra aileye Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını hediye etti.

Şehit aileleriyle yemekte buluştu

Daha sonra beraberindekilerle Diyarbakır Öğretmenevi'ne geçen Kavakcı, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal tarafından karşılandı.

Kavakcı, buradaki yemek programında 6-8 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle çıkarılan olaylarda katledilen Yasin Börü ve arkadaşları, Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 12 Mayıs 2016 gecesi teröristlerin 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirdiği saldırıda ölen 16 kişinin yakınları ve yine PKK tarafından katledilen AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in ailesinin de bulunduğu şehit aileleriyle bir araya geldi.