AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Referandum kampanyası bir hafta içinde başlayacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, referandum kampanyasının bir hafta içinde başlatacaklarını açıkladı.
- İHA
Mitinglerden ziyade küçük toplantılara ağırlık verileceğini anlatan Kaya, referandumun Nisan ayının ikinci ya da üçüncü haftası olmasını beklediklerini söyledi.
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