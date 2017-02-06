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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Referandum kampanyası bir hafta içinde başlayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, referandum kampanyasının bir hafta içinde başlatacaklarını açıkladı.

  • İHA
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Mitinglerden ziyade küçük toplantılara ağırlık verileceğini anlatan Kaya, referandumun Nisan ayının ikinci ya da üçüncü haftası olmasını beklediklerini söyledi.  

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