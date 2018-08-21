AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi: En fazla yardım yapan ülke konumuna geldik

Elvan, AK Parti Karaman İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, bayramların birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren günler olduğunu söyledi.

Türkiye için, tüm İslam alemi için Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Elvan, dünyanın dört bir yanında eziyet çeken, açlık içerisinde olan mazlum insanlar olduğunu belirtti.

Elvan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak bu güne kadar nerede bir mazlum varsa nerede bir sıkıntı içerisinde yaşayan Müslüman varsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde onlarla birlikte olmaya, onlara destek vermeye çalıştık.

Bir taraftan ülkemizin gelişmesi, kalkınması için çaba gösterirken diğer taraftan da imkanlarımızı zorlayarak bu kardeşlerimize yardımcı olduk, destek olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Tüm gelişmiş ülkeleri geride bırakarak, kişi başına düşen milli gelir açısından dünyada en fazla yardım yapan ülke konumuna geldik. Dünya'nın neresinde bir mazlum kardeşimiz varsa ona el uzattık, onun ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Dünyanın dört bir yanında Orta Doğu'da, Afrika'da, Uzak Doğu'da bu kardeşlerimizin Türkiye'ye karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir muhabbeti, bir gönül bağı oluştu. Elbette bu oluşan gönül bağından, muhabbetten bazı rahatsız olan ülkeler, kesimler oldu. Türkiye üzerinden oyunlar oynamaya başladılar."

Son 17 yıllık sürece bakıldığında ne tür engellerle karşılaşıldığının bilindiğini ve bu engellerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, birlikte aşıldığını anlatan Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Allah bizimle beraber. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, güçlü bir devlettir. Sizin dirayetiniz, sizin kararlılığınız, sizin birlikte hareket etme ruhunuzla bu engellerin her birini teker teker aştık. Yine milletimizi, ülkemizi ekonomi üzerinden yıpratma, ekonomi üzerinden bir saldırı girişimi ile 'acaba Türkiye'nin önünü nasıl ve ne şekilde kesebiliriz' anlayışının hakim olduğunu görüyoruz. Ben şuna inanıyorum: Bu ülkenin birliği ve beraberliği devam ettiği sürece, bu milletin kararlılığı devam ettiği sürece, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bunları teker teker aşacağız. Önemli olan bizim beraberliğimiz, birliğimiz, bütünlüğümüz, dayanışmamızdır. Bizi birbirimize düşürmedikleri sürece Allah'ın izniyle biz muvaffak olacağız."