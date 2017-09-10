AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: İkinci atılım dönemine hazırlanıyoruz

Partisinin ilçe kongrelerine katılmak üzere Antalya'ya gelen Ünal, Gündoğmuş 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Partinin milletin partisi olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 15 yıldan beri Türkiye'nin her yerinde hikayesinin aynı olduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu: "Gündoğmuş da aynı İdil de aynı. Sur'da da aynı. Gidin Elbistan, Ardahan, Edirne'de de aynı. 15 yıl içinde verilen sözler hep tutulmuş. AK Partinin söz verip de tutmadığı hiç olmamıştır. Bunu nereden biliyoruz. 15 yıl sonunda biz vatandaşın gözünün içine bakıp konuşabiliyoruz. Eskiden siyasetçiler 7 kere gelir 8 kere giderlerdi. Seçimde söz verirlerdi. Sözlerini tutmaz, millet değiştirirdi. Sürekli siyasetçi değiştirilirdi. Siyasetçi halkın içine çıkamazdı. Siyasetin ve siyasetçinin de itibarı kalmamıştı. Siyasetçi oy ister vaatte bulunurdu. Millet sözünü tutar oy verir ama siyasetçi sözünü yerine getirmezdi. O günler geride kaldı. Söz verdik mi tutuyoruz. Hastane, yol, okul, altyapı yapılıyor. Ayrım yapmıyoruz. Burası 7 bin 500 kişilik bir ilçe. 7 kişi de yaşasa 700 bin kişinin yaşadığı ilçeymiş gibi AK Parti hizmetini götürüyor. Neden? Çünkü, bizim temel ilkemiz insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı merkeze alacaksın."

- "AK Parti millet hareketi"

Ünal, AK Parti iktidarının millet odaklı olduğunu vurgulayarak, "15 yıla baktığınız zaman milletine aşık bir adamın hikayesini görürsünüz. Millet aşkı hikayesini görüyoruz. Buradan baktığınız zaman AK Parti sıradan partilerden bir parti değil. Bir millet hareketi. AK Parti siyaseti, bir oy alışverişi için yapmıyor. Millete hizmet etmek, ayağa kaldırmak ve dünyadaki hak ettiği yere getirmek için siyaseti yapıyor. O yüzden bu millet bu partiyi sürekli canı gibi evladı gibi tutuyor koruyor." diye konuştu.

Eski günlerin geride kaldığını belirten Ünal, eskiden okullarda kara tahtanın tebeşirlerinin dahi öğrenciler tarafından alındığını, hastanelerde sosyal güvencesi olmayan insanların rehin alındığını hatırlattı.

Türkiye'nin ulaşım, eğitim, sağlık, altyapı sorunlarının çözüldüğünü ve çözülmeye devam edildiğini kaydeden Ünal, şöyle devam etti: "Bir şeyi unutmayacağız. Rehavete kapılmayacağız. Bütün bu yaşadıklarımızı unutmayacağız. Bütün bunları kimliğimizi, değerlerimizi, inançlarımızı muhafaza etmek için yaptığımızı unutmayacağız. AK Parti mücadelesi binlerce yıllık bir mücadelenin devamıdır. 2001'de kuruldu ama binlerce yıllık bir gelenek ve ruhu devam ettirmektedir. Bu mücadele Adnan Menderes’in, Turgut Özal'ın, Merhum Necmettin Erbakan'ın mücadelesi, bu mücadele yeter söz de karar da milletindir diyenlerin mücadelesi. Bu mücadele Recep Tayyip Erdoğan'ın bu milleti ayağa kaldırma mücadelesidir. Bu mücadele Türk milletinin dünyada hak ettiği yeri alma mücadelesidir."

- "2. Atılım dönemi başlıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi ikinci atılım dönemine hazırladığını ifade eden Ünal, "İkinci atılım dönemine hazırlanıyoruz. Türkiye'yi 15 yıllık süreçte bu ikinci atılım dönemine hazırladık. Bu dönemde altyapı, sağlık, ulaşım, eğitim gibi sorunlarını çözdük. İkinci dönem ince işçilik dönemi, kültür, eğitim medeniyet ve toplumsal gelişmenin, büyük restorasyonun olacağı dönemdir." diye konuştu.

Ünal, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071'e hazırlandığını vurgulayarak, "Çocuklarımız hak ettiği eğitimi alsın geri kalmasın diye bu çabaları gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin donanımlı insan kaynağına ihtiyacı olduğunu anlatan Ünal, ülkenin en büyük gücünün insan kaynağı olduğuna dikkati çekti.

- Yaşam tarzı

Zaman zaman "yaşam tarzına müdahale edildiği" yönünde tartışmalar yaşandığını dile getiren Ünal, şöyle devam etti: "Bizlerin nasıl sıkıntılar çekerek buralara geldiğini büyüklerimiz çok iyi bilir. Bu ülkede inancın, kültürün, değerlerin, insanların yaşam tarzlarının nasıl baskı alına alındığı bilinir. Diyorlar ki 'Siz yaşam tarzlarına baskı yapıyorsunuz.' Hayır. Yaşam tarzlarının hepsi bizim güvencemiz altındadır. Baskıyı siz yaptınız. Alkol kullanmıyor diye bir insanı yobaz ve gerici ilan edebilecek kadar yobaz bir akıl vardı bir zamanlar. Namaz kıldığı, başını örttüğü için yıllarca insanlar baskı altında kalmadı mı? İnancından dolayı bu ülkede insanlar baskı altında değil miydi? Kur'an öğretmek baskı altında değil miydi? Bu millet bu ülkedeki yasakları nasıl bertaraf etti. Nasıl yaptı? Sandıkla yaptı. Sokakları istila etmedi. 'Devlete karşıyım.' demedi. Hesabını sandıkta gördü. Sandıkta göreve getirdiği adam gibi adamları astılar. Bu millet yine sabırla sandığa yöneldi."

AK Partinin bu milletin iktidarı olduğu için kıymetli olduğunu kaydeden Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan'a niçin saldırıyorlar. Bu milletin adamı olduğu için. Biz bu mücadelede yolumuzu ve istikametimizi unutmayacağız. Unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

Kongreye AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Gökçen Özdoğan Enç ile İl Başkanı Rıza Sümer ve partililer katıldı.

Kongrenin ardından Ünal ve partiler ilçe esnafını ziyaret etti.