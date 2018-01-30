AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Kılıçdaroğlu'nun CHP'si çoklu kişilik bozukluğu yaşamakta

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklama yapan Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "CHP, Özgür Suriye Ordusu'ndan ne istiyor." dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 19.15'te başladı.

Toplantı bitiminde açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "CHP, Özgür Suriye Ordusu'ndan ne istiyor." dedi.

Ünal, "kararı ve riski alan siyasi iradedir." diye konuştu.

Ünal şöyle konuştu:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si çoklu kişilik bozukluğu yaşamaktadır. Bazen PKK'lı, bazen PYD'li, bazen DHKPC'li, terör sevici tiplerin radikal ve kendi devletine 'seri katil' diyen tiplerle ortaya çıktığı ve onların adeta odağı, mihrakı haline gelen bir yapıya dönüşmüştür.

CHP'nin Mustafa Kemal ile ilgisi kalmadı. CHP, Türkiye karşıtı odakların merkezi oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si çoklu kişilik bozukluğu yaşamaktadır. Bazen PKK'lı, bazen PYD'li, bazen DHKPC'li, terör sevici tiplerin radikal ve kendi devletine 'seri katil' diyen tiplerle ortaya çıktığı ve onların adeta odağı, mihrakı haline gelen bir yapıya dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

Milli Mutabakat Komisyonunun yarın dördüncü toplantısını gerçekleştireceğini belirten Ünal, "Komisyonun görüşmeleri, karşılıklı müzakerelerden oluşmaktadır. Bu müzakereleri biz belli seçenekler haline getirip Sayın Genel Başkanlara sunacağız. Genel temayül yüzde 10 barajının korunması üzerinedir. Onun dışındaki hususları da değerlendirmeye devam ediyoruz." dedi.