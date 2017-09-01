AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Türkiye söz konusu olduğu zaman kenetleniriz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Elbistan Kaymakamlığınca ilçe öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşmada töreninde yaptığı konuşmada, siyaseti Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi istikameti bozmadan, her ne olursa olsun istikamet üzere kalarak yapmak durumunda olduklarını söyledi.

Siyaseti yaparken siyaset üstü meseleler gündeme geldiğinde, Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda siyasetin bir kenara bırakılabilimesi gerektiğini dile getiren Ünal, siyasetin bir yöntem farklılığı olduğunu belirterek, "Vatan söz konusu olduğu zaman, bayrak, devlet söz konusu olduğu zaman, milletin birliği bütünlüğü söz konusu olduğu zaman işte o zaman biz kenetleniriz. Kenetlenmemiz gerekir." dedi.

15 Temmuz'da devletin, bayrağın, vatanın elden alınmak ve milletin bir esarete mahkum edilmek istendiğini, 15 Temmuz'un bir işgal girişimi olduğunu anlatan Ünal, milletin o gece millet olmanın ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ordumuz FETÖ'cülerden temizlenmiş bir durumda hamdolsun dimdik ayakta. Dünyanın 8. güçlü ordusu. Yargımız, FETÖ'cülerden temizlendi. Yargımız bizzat bağımsız ve tarafsız bir şekilde, yerli ve milli olarak bu ülkenin evlatlarından oluşan hakim ve savcılarıyla bu ülkeye ihanet edenlere hesap soruyor. Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerinin inlerine girdi inlerine. Saklanacak delik bulamıyorlar. Böyle bir durumda birileri kalkıp 'Devlet çöktü, adalet yok, hukuk yok' diyor. Türkiye terör örgütleriyle mücadele ediyor. Türkiye devletin içine sızmış bu yapıları temizliyor. Türkiye, hamdolsun bir ve beraber barışık bir şekilde yoluna devam ediyor. Türkiye her zamankinden daha güçlü her zamankinden daha diri, her zamankinden daha heyecanlı ve umutlu."

"Siyaset başka bir şeydir, düşmanlık başka bir şeydir"

IMF'in "Satınalma paritesinde Türkiye dünya sıralamasında 13'e yükseldi, Türk ekonomisi iyileşme yolunda" diye açıklamalar yaptığını, Moody's'in ise "Türkiye'nin büyüme oranlarını revize edip Türkiye yüzde 2,6 değil yüzde 3,7'ye büyüyecektir" dediğini aktaran Ünal, içeriden birilerinin de "Türkiye’ye güvenmeyin, Türkiye şöyle, Türkiye böyle" söylemlerini kullandığını belirtti.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Ünal, şöyle devam etti: