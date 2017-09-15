AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal: Kılıçdaroğlu lider değildir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Pazarlıkla oturduğu koltuk ve sahip olduğu meşru statü üzerinden her şeyi gayrimeşru ilan etmekten, ülkemizin milli güvenlik meselelerini siyasi malzeme yapmaktan ve bu milletin seçtiği meşru Cumhurbaşkanına Türkiye düşmanı lobilerin ağzıyla saldırmaktan vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu lider değildir ve liderimizin muhatabı da değildir." ifadelerini kullandı.

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi ve insani nezaket sınırlarını çiğneyen açıklamalarda" bulunduğunu belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye düşmanı ülkelerle el ele yürüttüğü Erdoğan nefreti ve düşmanlığı hiçbir etik, hiçbir kutsal, hiçbir ahlaki değer ve gelenek tanımaz boyutlara ulaşmış, devlete ve millete ihanet noktasına varmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Mahir Ünal, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: