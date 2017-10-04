AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan: Külliye’nin maliyeti CHP’li vekilin telefon faturası kadar değil

Ana muhalefet partisinin en büyük talihsizliği her gün bir arkadaşımızı sadece konuşmak için gelip, kendi dünyasındaki yaklaşımını ifade edip gitmesi. Aslında burada kalıp izleseler, bu konuların konuşulduğunu, değerlendirildiğini görseler böyle konuşmayacaklar.

Dün talihsiz bir mesele yaşadık biri geldi bağırdı çağırdı gitti. Az öncede hanfendi geldi. Dört dakika içinde bir şeyler söyledi gidecek muhtemelen. Sorun şu partinin devamı esastır. Kırk defa değil dörtyüz defa cevap verdik. Külliyenin rejimi demek, Külliyenin ekonomisi demek öncelikle bu milletin oylarıyla seçilen, yüzde elli iki oy alan bir genel başkanın bir cumhurbaşkanının çalışma ofisine dolayısıyla bu millete hakaret demektir.

Sizin baştan beri dediğiniz sarayın ekonomisi, bu milletin on beş yıldan beri her katmanıyla beraber büyüdüğünün fotoğrafı, Sizin saray diye ifade ettiğiniz aslında bir milletvekilinizin telefonu kadar değil.

CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun da ofisi var. Orada çalışacak, çalışıyor. Bugün Cumhurbaşkanımız var, yarın başkası gelir. O ofisler o makamlar bu milletin ofisleri makamları, Tapu genel müdürlüğünde ofisi var, Meclisin de var, Cumhurbaşkanımızın da var. Bu ülkenin büyümesinden bu ofislerin, bu kurumların büyümesinden niye rahatsız oluyorsunuz.

Aynı şeyi söyleyip farklı sonuç beklemek makul bir tavır değil. Bu saray dilinden, bu rejim iadelerinden vazgeçin artık. Ofisler her kurum için lazımdır. İyi ofis iyi çalışma şartları da en çok bu milletin cumhurbaşkanına ve makamlarına yakışır. Cumhurbaşkanımızın nasıl bir mahallede nasıl bir evde kaldığını yıllardır herkes bilir. Dünyanızı açın bence, ayaklarınızı yere sağlam basın muhalefet olarak gelin kavga edelim, tartışalım, anlaşalım…