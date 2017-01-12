AK Parti Grup Başkanvekili Muş: CHP'li vekiller demokrasi adına büyük bir utanca imza atmıştır

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'nin milli iradenin tecelli ettiği yer olduğunu belirterek, Meclis kürsüsünün CHP'nin değil, milletin kürsüsü olduğunu ve kimsenin bu milletin kürsüsünü işgal edemeyeceğini vurguladı.

Kimsenin, milletvekillerinin konuşmasını ve yasama faaliyetini engelleyemeyeceğine işaret eden Muş, "CHP zorbalıkla, şiddetle ve gayrimeşru yöntemlerle engellemelere girişerek, azınlığın çoğunluğa tahakkümünü gerçekleştirmeye çalışmaktadır. CHP 'Biz istemezsek buradan hiçbir yasal değişiklik geçmez' anlayışıyla yani dayatmacı, vesayetçi anlayışla kendini milli iradeden de üst görmektedir." ifadesini kullandı.

Mehmet Muş, CHP'lilerin günlerdir ellerinde kameralarla, sözlü ve fiili sataşmalarla bu anayasa görüşmelerini terörize etmek için her türlü yöntemi uyguladıklarını bildirdi.

Muş, şöyle devam etti: "Amaçları TBMM'deki gerilimi daha da arttırmak, hatta bu gerilimi millete yansıtmak. Hedefleri, milletin kendilerine sandıkta vermediği yetkiyi kaba kuvvetle elde etmeye çalışmak. Buna müsaade etmeyeceğiz. CHP'nin Meclisi sabote etmesine göz yummayacağız. Kimse millet iradesinin üstünde değildir. CHP kendisini hala tek parti döneminde sanıyorsa yanılıyor. Mecliste milletvekillerinin iradesi sandığa yansıyacak ve CHP 133 milletvekiliyle Meclis iradesine ipotek koyamayacak.

Bir yandan fikir özgürlüğü diyeceksiniz, ifade özgürlüğü diyeceksiniz; öte yandan milletin kürsüsünü işgal edip sizin gibi düşünmeyen milletvekilinin burnunu kıracaksınız. Bir yandan Mecliste içtüzüğün tüm imkanlarını suistimal edeceksiniz, hatta bu da yetmezmiş gibi iç tüzüğü de aşan ölçüde söz hakkı isteyeceksiniz, öte yandan sizin gibi düşünmeyen milletvekilinin ayağını ısıracaksınız. Milletvekilimizin ayağını ısıran CHP'li vekilin, bırakın demokrasiden, medeniyetten dahi nasibini almadığını görüyoruz."

Muş, şunları kaydetti: "Dün TBMM'de CHP'li milletvekilleri kürsü işgali yaparak demokrasi adına büyük bir utanca imza atmıştır. Dün gece, CHP'nin bozuk demokrasi siciline bir utanç daha kaydedilmiştir. CHP'lilere çağrımız şudur; dünkü görüntülerden ötürü çıkın bu milletten ve meclisten özür dileyin. Ve şunu bilin ki siz isteseniz de istemeseniz de anayasa konusunda son kararı millet verecektir."