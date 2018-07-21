Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Cumhurbaşkanına hakaret, cumhura hakarettir

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde sağlık lojmanlarının temel atma törenine katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan önemli açıklamalarda bulundu. Turan, 'Cumhurbaşkanına hakaret, cumhura hakarettir. Mecliste yemin töreni var, devletin başkanı geliyor, parti ayağa kalkmıyor. Cumhurbaşkanı düşmanlığından başka hiçbir bir gündemi olmayan adamların bu siyasette millet defterini dürecek' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde sağlık lojmanlarının temel atma törenine katılan Turan, Bozcaada'yı Türkiye'de herkesin tanıyıp gelmek isteyeceği bir yer haline getirmek istediklerini söyledi.

Turan, sağlık alanında da yatırımların devam edeceğini anlatarak, ''Bugün de sağlık çalışanlarımız için 12 daireden oluşan lojmanlarımıza kavuşuyoruz. Bozcaada'mıza aile sağlığı merkezi ve aile hekimliğine ilaveten ayda 3 defa iç hastalıkları uzmanı gelmeye başladı.'' diye konuştu.

"Cumhurbaşkanına hakaret, cumhura hakarettir"

''Diğer partilerimiz de bizimle yarışsınlar, daha iyisini yapsınlar. Kendi kavgalarını bıraksınlar. Adamın 500 tane delegesi imza atmış, 'Görevi bırak.' demiş, bırak kardeşim o zaman. Bırak, adam gibi yarışalım. Gerginlikle, kavgayla sürekli aynı meseleyi tartışmak olmaz. Arkadaş, cumhurbaşkanından başka senin hiç işin yok mu? Hiç gündemin yok mu? Bu milleti aşağılayan bir tarzdır bu. Cumhurbaşkanına hakaret, cumhura hakarettir. Mecliste yemin töreni var, devletin başkanı geliyor, parti ayağa kalkmıyor. Cumhurbaşkanı düşmanlığından başka hiçbir bir gündemi olmayan adamların bu siyasette millet defterini dürecek.''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MHP Lideri Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara yollarında

MHP Lideri Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara yollarında

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA