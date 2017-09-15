AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Ey CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün ayarlarına geri dönmelisin

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ey CHP; birinci vazifen, milli bir muhalefet olmaktır. Birinci vazifen, Mustafa Kemal Atatürk'ün ayarlarına geri dönmelisin. Birinci vazifen, terör örgütlerinin yanında değil karşısında olmaktır. CHP'nin milli bir duruşa ihtiyacı vardır." dedi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen partisinin İl Danışma Kurulu toplantısına katılan Turan, CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Çanakkale İl Başkanlığınca düzenlenen törende, Türk bayrağının unutulduğunu söyledi.

Turan, CHP'nin Çanakkale merkezde kuruluş yıl dönümü için tören düzenlediğini anımsatarak, şöyle konuştu: "Her resmi törende olduğu gibi belli hazırlıklar yapılmış, konuşma metinleri hazırlanmış. Lakin Türk bayrağı takacaklar Türk bayrağı yok, çelenk koyacaklar çelenk yok. Bir toplantıda Türk bayrağı unutulur mu? Hele ki kuruluş yıl dönümünde. Mesele şu ey Çanakkaleliler; O törende bayrağı unutan CHP değil de AK Parti olsaydı ne olurdu? Hiç düşündünüz mü? Dünyayı başımıza yıkarlardı. Çanakkale meydanda AK Parti toplantı yapacak, bayrak olmayacak, yıkarlardı ortalığı."

CHP'nin milli bir duruşa ihtiyacı olduğunu belirten Turan, "Ey CHP; birinci vazifen, milli bir muhalefet olmaktır. Birinci vazifen, Mustafa Kemal Atatürk'ün ayarlarına geri dönmelisin. Birinci vazifen, terör örgütlerinin yanında değil karşısında olmaktır. CHP'nin milli bir duruşa ihtiyacı vardır." değerlendirmesinde bulundu.