AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Siyaset yok, dedikodu var, vizyon yok, felaket tellallığı var

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dünya başka, değişmiş, savaşlar bitmiş ama hala dağ tepe gezip savaş var zanneden Japon askerleri gibisiniz. Siyaset yok, dedikodu var; vizyon yok, felaket tellallığı var." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2018 yılı bütçesi üzerine AK Parti Grubu adına konuşan Turan, siyasi ahlakın gereği olarak bütçeyi bir emanet olarak gördüklerini ve bu doğrultuda tüm etkenleri düşünerek bütçeyi hazırladıklarını söyledi.

AK Parti'nin 16 yıldır bütçe hazırlayarak bir ilki başardığını dile getiren Turan, Türkiye'nin markası olan AK Parti'nin artık bir dünya markası haline geldiğini ifade etti. Turan, bugünlere kolay gelmediklerini dile getirerek, "Zaman içerisinde hakaret edildi, milletimiz sahip çıktı; iftira atıldı, milletimiz sahip çıktı; partimiz kapatılmak istendi, milletimiz sahip çıktı; cumhurbaşkanı seçtirmediler, milletimiz sahip çıktı; 27 Nisan muhtırası oldu, milletimiz sahip çıktı; 15 Temmuz oldu, her vatan evladı bir Ömer Halisdemir oldu, meydanlara çıktı, bu millete, bu devlete, bu Hükümete sahip çıktı." diye konuştu.

Türkiye'de ekonomi ile beraber demokrasiyi de büyüttüklerini vurgulayan Turan, eğitimde, sağlıkta, savunmada, her alanda iddialarını ortaya koyduklarını kaydetti. Muhalefetin daima eleştiri yaptığını belirten Turan, şunları söyledi:

"İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, savaşın etkisiyle beraber, savaştan çıkmadığını zanneden, 30 yıl boyunca savaştaymış gibi davranan Japon askerleri vardı, aynı size benziyor, aynı şeyleri tekrar ediyor. Dünya başka, değişmiş, savaşlar bitmiş ama hala dağ tepe gezip savaş var zanneden Japon askerleri gibisiniz. Siyaset yok, dedikodu var; vizyon yok, felaket tellallığı var. Madem ülke bu kadar kötü, niye iktidar olamıyorsunuz? Madem bu kadar başarısızız, batıyoruz niye iktidar olamıyorsunuz arkadaşlar? Demek ki bir yerde bir yanlış var."

Muhalefetin "AK Parti, fakir fukaraya düşman, sadece zengini destekliyor." iddialarında bulunduğunu belirten Turan, "Siz hiç İsrail'e 'one minute' diyen, ABD'de bacak üstüne bacak atan Cumhurbaşkanımızı bir gariban sofrasında, bir fakirin evinde böyle gördünüz mü? Gariban evlerine ayakkabıyla girenler bu inceliği anlayamaz." diye konuştu.

AK Parti olarak göğsü kabartan başarılara imza attıklarını anlatan Turan, "SİHA'lar terör örgütünün ve kimi muhalefetin korkulu rüyası oldu. SİHA'lar Kandil'i bombalıyor, ses Ankara'dan geliyor." dedi.

"Hangi CHP asıl CHP?"

CHP'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte sergilediği tutumu eleştiren Turan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz’dan sonra darbe karşıtı bildiriye imza attınız. Yenikapı'ya geldiniz diye sevindik. Tarihten ders çıkardığınızı düşündük. 27 Mayıs’taki, 28 Şubat’taki, 27 Nisan’daki hatalarınızdan ders çıkarıp yine darbe destekçiliği yapmayacağınızı zannettik. Ama hemen sonrasında bir baktık ki 'kontrollü darbe' demeye başladınız. Hangi CHP asıl CHP? Yenikapı'ya gelen mi, yoksa 'kontrollü darbe' diyen mi?

Rıdvan Dilmen... Seversiniz, sevmezsiniz; geçen gün 'Tayyip Erdoğan parka giymemiş Deniz Gezmiş'e benziyor' dedi. Bir defa, Tayyip Erdoğan'ın bu benzetmeye ihtiyacı yok. Tayyip Erdoğan bu ülkenin kabul olmuş duası, hiç buna ihtiyacı yok. Bu ifadeyi kullandı Rıdvan Dilmen, 40 CHP milletvekili toplantı yaptı, 'Nasıl benzetir? Deniz Gezmiş kahraman, odur, budur…' Deniz Gezmiş kahraman da Tayyip Erdoğan'a benzetilmez de o zaman niye astınız bu adamı? Asan sizsiniz, savunan sizsiniz! 28 CHP vekili Deniz Gezmiş'in asılmasına 'evet' demeseydi belki bugün vekilinizdi. Hem asacaksın hem sahip çıkacaksın. Ama cibilliyet meselesi."

Bülent Turan, CHP'li milletvekillerine yolsuzluk ve diktatörlük iddiasında bulunma görevi verildiğini savunarak, "Yeni seçimlerde CHP'nin oy alması için değil, AK Parti'nin güçlü yürüyen liderinin yavaşlaması için size verilen bir görev. Bu görevi yerine getirmeyin." dedi.

Siyasetin cesaret, samimiyet, dürüstlük istediğini dile getiren Turan, milletin kendisine hakkıyla sahip çıkana, sözünü tutana oy verdiğini kaydetti.

Deniz Gezmiş tartışması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sataşmadan dolayı söz alarak, Deniz Gezmiş'in CHP Grubunun onuru olduğunu, Gezmiş'in idamında sadece 28 CHP'linin "evet" oyu kullandığını belirtti.

Birleşimi yöneten TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Deniz Gezmiş'in mevzu edilmesini tuhaf karşıladığını ifade ederek, Gezmiş'in idamının bir mahkeme kararı olduğuna işaret etti. Kahraman, "Onu ideal ve idol kabul edebilirsiniz. Onu haksız gören ve idam eden, idam hükmünü veren Türkiye Cumhuriyeti muhakemesidir. Cumhuriyet Halk Partili olsun, Adalet Partili olsun milletvekillerinden 'evet' diyenler vardır. Bunun savcısı vardır, ön tahkikatı vardır. Bu mevzuyu eşeleyip de bir kişiyi aklamak gibi bir hadiseye dökmeyiniz. Bu sefer ölen bir kişi hakkında menfi durumları ortaya çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise antiemperyalistliğin kendisine dedelerinden miras kaldığını dile getirerek, "Çanakkale'den, Kurtuluş Savaşı'ndan ve bu toprakları savunmak için canını her defasında feda etmeye kendini mecbur görmüş bir aileden geliyorum. Bir dedem Çanakkale'de Ali Çavuş, bir dedem Dumlupınar'da. Şimdi buraya gelip, böyle 'cibilliyetsiz' falan… Sayın Başkan, siz nasıl 'cibilliyetsiz' dediğinde itiraz etmezsiniz? Hadi o bilmiyor, yetişememiş. Çocuk, bilmiyor." sözlerini sarf etti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman da "O çocuk değil, beyefendi, o bir grup başkanvekili. Beyanınızı yazın, ben ne yapacağımı bilirim." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan da "Biz 18 yaşında vekillerimizi buraya getirdiğimiz zaman 'bebek' deyin o zaman, olur mu?" ifadesini kullandı.