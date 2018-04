AK Parti Grup Toplantısı: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Partisinin grup toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

''Dün Meclis Genel Kurulu'nda şahit olduğumuz görüntüleri asla tasvip etmediğimi burada bir kez daha ifade etmek isterim. Kendi hastalıklı siyasetlerini ülkenizin milli bayramını zehirlemek için kullananları şiddetle kınıyorum. Dün yalan yanlış her türlü ifadeleri orada kullananlara gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz gecesi saat 23.17 ana muhalefetin başındaki zat Atatürk Havalimanı'nda tankların başındakilerle görüşme yapılıyor yol açılıyor Bay Kemal Bakırköy'e kaçıyor belediye başkanının evinde misafir ediliyor. Biz Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geliyoruz.

Dün orada bir terbiyesiz vardı nasıl olduğunu nereden biliyorsun? Kalkıp İstanbul Emniyet Müdürü ile şöyle konuşmuşmusuz inmişiz. İnsanda ahlak denilen bir şey olur. 23.17'de sen genel başkanınla oradasın biz Marmaris'ten oraya uçağımızla geliyoruz orada F-16'lar hala uçuyor. On binler orada. Sen CHP'lileri kandırabilirsin ama o on binleri kandıramazsın. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Sizler Bağdat Caddesi'den alkışlayanlardan oldunuz.

16 saat süren operasyonu havalimanında yönettik. Sen kahve yudumlarken biz Atatürk Havalimanı'nda bakan milletvekili arkadaşlarımla beraber oradaydık. Ertesi gün cuma biz oradan ayrılmadık. Operasyon bitti bitine kadar dimdik durduk.

Nasıl olsa Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor konuşma hakkı yok oaradan bol bol sallıyorsun edepsizcve el kol hareketi yapıyorsun. Sen bu el kol hareketin AK Parti Genel Başkanına belki yapabilirsin ama bu ülkenin Cumhurbaşkanına yapamazsın. Bir defa haddini bileceksin. Bunlarda böyle bir ahlak anlayışı yok. Dün oradaki gelişmeler bir afet felaketti. Cumhurbaşkanı'na hakaret etmeyi siyaset sanan bu zihniyet kendi çirkefliği içinde boğulmaya mahkumdur. 15 tane adamını gönderdin sözde İYİ Parti'ye peki bu 15 tane adamın senin sözde İYİ Parti'yi kabul etti mi? Etmedi. Sözde İYİ Parti'nin koltuklarında senin 15 adamın yok niye oraya gitmediler? Demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler. Demek ki ikna edemedin. Sözde İYİ Parti dün orada 3-4 kişi vardı arka koltuklar CHP Grubu'nun sıralarında. Fırsat oldu sözde İYİ Parti değerlendirmiş oldu. Şu anda çok garip bir senaryo ortada. Hafta sonuna kadar nasıl oynanacak bu senaryo göreceğiz. Biz bu konuda adımımızı atmışız. İlkini ayın 6'sında açıklayacağız bu bizim manifestomuz olacak. Ardından aday tanıtım toplantımızda seçim beyannamemizi milletimize açıklama imkanını bulacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA OSMANLI TEPKİSİ

Ana muhalefetin başındaki zat Osmanlı'ya iftira attı. Bu ne edep dışı bir yaklaşımdır. Osmanlı'yı Yörüklere Türkmenlere zulmetle itham eden bu zatın gönül dünyasının milletimizden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bir defa haddini bileceksin. Sen nasıl oluyorsa Yörüklerden Osmanlı'yı koparmaya çalışıyorsun?

''GEL ADAY OLUVER''

Bu zatın boyunun ölçüsünü yüreği yetip de meydana çıkabilirse inşallah 24 Haziran'da göreceğiz. Dün Meclis'te yaşanan hadiseleri milletime bırakıyorum. BayKemal zaman geçirme gel hemen aday oluver. Niye sağda solda arayıp duruyorsun? Bir genel başkana da yakışır aday olmak gel aday oluver.

Bay Kemal sen memurdun o zaman OHAL kararları nasıl alınır devam eder etmez bilmezsin. Bu ülkede OHAL ile idare edildiği dönemler bizim OHAL kararlarını uyguladığımız dönemler gibi değildi. O zaman fabrikalar sürekli greve giderdi. Tüm sanayi kesimine seslenmek isterim 7. OHAL dahil bir fabrikada grev söz konusu mu? Şu süreç içerisinde Türkiye'de sanayi durmamıştır.

Etkisiz hale getirilen terörist sayılarını açıkladı

Bay Kemal biz Cudi'den Kandil'den Tendürek'ten çıkmayacağız. Suriye'nin kuzeyinde de neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Şu anda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4272 oldu. Kuzey Irak'ta 353 yurt içinde 258 terörist etkisiz hale getirildi. Kendisi de gidip karakol ziyareti yaptı. Bu iyi bir gelişme. Biz bu yolda Mehmetimizle hep beraberiz ÖSO ile de beraberiz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim teklifi

MHP Genel Başkanı Bahçeli erken seçim teklifi yaptı 26 Ağustos'u teklif ettiler. Grup konuşmamızda seçimlerin 2019'da yapılacağı vurgusunu yapmakta beis görmedim. Grup konuşması sonrası arkadaşlarımızla istişare yaptım. Ana muhalefet partisi eskiden beri defalarca erken seçim çağrısı yapmıştı.

Erken seçim tarihi olarak 24 Haziran'ı ilan etmemizin ardından hemen erken seçim kararını aldık. YSK seçim takvimini yavaş yavaş oluşturuyor. Seçimlere 10 siyasi parti katılıyor. Garip bir durumla da karşılaştık. Ana muhalefet partisinden istifa eden 15 milletvekili bir başka partiye geçerek bu partinin Meclis'te grup kurmasını sağladılar. YSK'nın 264 numaralı kararını incelediğimizde taşıma milletvekilleriyle grup kurduran partinin zaten seçime katılma imkanını biliyoruz. Bu tuhaf operasyonun gayesini önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Çıkmış Siirt'ten benim aday olduğum dönemi anlatıyor. Bilmiyorsun önce bir ehline sor. Bu anlattıklarının hepsi yalan sizin karakterinizde yalan var. Kalkıp da Siirt'te 3 tane milletvekilini istifa ettirmek suretiyle aday olduğumu anlatıyorsun. Böyle bir şey yok. Bu işin şekli bununla yakından uzaktan alakalı değil. Geçmişteki Güneş Motel olayının içerisinde olanları nasıl milletimiz cezalandırdıysa bunlara da vereceği ceza odur.