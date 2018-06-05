Başbakan Yıldırım: Kürtlerin devleti burası, Anadolu toprakları. Başka kapıya gidin

AK Parti Hakkari Mitingi'nde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerinden satır başları:

İnsanlar can korkusuyla oralara gidemiyordu. Yaylaların çoğu açıldı. Gelirken gördüm. İnsanlar çadırlarının başında piknik yapıyor. Buradan Hakkari'den söylüyorum. Bu toprakların hiçbir karışında alçak terör olmayacak, tamamının kökünü kazıyacağız. Beraber yapacağız. Bu alçaklara bu topraklarda yer yok. Şiddet ve terörün olduğu yerde üretim olur mu? Ticaret, kalkınma, huzur olur mu? En büyük bedeli siz ödüyorsunuz.

PKK ne diyor "Ben Kürt kardeşlerimin hakkını arıyorum diyor. Sen onları dağa çıkararak, ellerine silah vererek mi arıyorsun. Gözünü kırpmadan insanları öldürerek mi hak arıyorsunuz. Sivil asker polis demeden saldırtanlar bu ülkeye en büyük zararı veriyor. Bu bölgenin çocukları cahil kalsın diye yaptığınız iş bundan başka bir şey değil. Yolları tünelleri patlatan, iş makinalarını yakan bunlar değil mi?

"BENİM DE GEÇMİŞİM KÜRT"

Biz hangi etnik gruptan olduğumuza karar veremeyiz. Kürt, Arap, Türk olabiliriz. Ne olursak olalım biz insanız. Rabbimiz bir, yolumuz bir. Kavga edecek neyimiz var? Paylaşacak çok şeyimiz var. Kuzey Irak'ta akrabalarınız, Kürt kardeşlerimiz var. Suriye'nin kuzeyinde de öyle. Bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili bir derdimiz, sıkıntımız yok. Onlar bizim kardeşimiz. Bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşıyoruz. Benim de geçmişim Kürt.

"KÜRTLÜĞÜNÜZLE GURUR DUYUN"

Kürtlüğünüzle gurur duyun. Bunun için size kimse bir şey yapamaz. AK Parti iktidara geldiğinde insanlar Kürtçe konuşamıyordu. Şimdi TRT Kürdi var. Üniversitelerde Kürtçe öğretiliyor. İnkar politkasını terkeden, asimilasyon politikasını terkedin. Kürt'ü, Türk'ü ile biz biriz diyen bir parti, Recep Tayyip Erdoğan var. Bu memleketin evlatlarını katil yapanlara, kalem tutması gerekenlere silah tutuşturanlara hesap sorulmasının vakti gelmiştir.

Silopi'yi, Sur'u yerle bir ettiler. Kim kazandı? Kimse kazanmadı. O yıkılan evlerin tamamı yapıldı. Yıkılan evler yapılır da yok olan evler geri gelmez. Zaman birlik zamanıdır. Birlik içinde huzur içinde yaşama zamanıdır. Bunun zamanı da 24 Haziran'dır. Yeni bir sayfanın bembeyaz sayfanın açılacağı gündür. Zaman terörü Hakkari'nin Türkiye'nin gündeminden çıkarma zamanıdır. 24 Mayıs 2016'da göreve geldiğimde söylediğim ilk şeydi.

Büyük oranda başarılı olduk. Kendi topraklarımız içinde, hudutlarımız içinde terör artık boy gösteremiyor, ay yıldızlı bayrağımız her yerde en yükselerde dalgalanıyor. Sınırlarımızın ötesinden Kandil'den, Sincar'da, Suriye'de yaşanan iç savaş ve yönetim boşluğundan dolayı zaman zaman dağlardan terör girişi oluyor. Aldığımız tedbirlerle onun da üstesinden geleceğiz. İstiyoruz ki kafanızda terörle ilgili şüphe kalmasın.

"ANNELERİN GÖZYAŞI DİNSİN"

Gençlerimizin geleceği dağda değil, terörde değil. Terörde gençlerimizin ömrü 4 sene. Yazık değil mi bu körpe bedenlere. Onların geleceğe istikbale umutlara hedeflere yönlenmesi gerekirken eline silah vererek insanların üzerine saldırtmaya gözünü kırpmadan hunharca katletmesine nasıl rıza gösterebiliriz? Annelerin gözyaşı dinsin istiyoruz, ağıtlar yanmasın, sevda türküleri yankılansın istiyoruz.

"KÜRTLERİN TOPRAKLARI ANADOLU"

Artık bundan böyle Kürt kardeşlerimizin çocuklarını kandıramayacaklar, bölemeyecekler. Ne yaparsa yapsınlar biz biriz, kardeşiz, devletimiz, bayrağımız, milletimiz, vatanımız bir. Sanki Kürtleri çok seven varmış gibi ABD'si, Avrupa'sı hep bir olmuşlar Kürtlere devlet kuralım diyorlar. Kürtlerin toprakları Anadolu toprakları siz başka kapıya gidin. Siz burada 1000 yıldır varsınız. Biz buralarda her türlü mücadeleyi birlikte verdik. Bu ülkenin her bir insanı başımızın tacıdır. Kimse etnik kökeni sebebiyle bu ülkede baskı görmesin, haksızlığa uğramasın istiyoruz.

Bizim meselemiz Türkiye'nin büyümesi, refahın artması. Coğrafyamız zor bir coğrafya. Suriye'de, Kuzey Irak'ta şehirleri bombalanan evleri başına yıkılan Kobani olaylarında DEAŞ'ın zulmünden kaçan Kürt kardeşlerimiz hala Urfa'da yaşıyor. Kürtlere zorda kalanlara kucak açan ülke Türkiye'dir.

PKK onun kuzenleri PYD, YPG. PKK denilen alçak örgütün Kürtler diye bir sorun yok. Kürt kardeşlerimizin PKK diye bir sorunu var. Bunlar bütün masumların başının belası. Bunları defetmeye azmettik, yemin ettik.

Ne diyorlar adaylar? Bizim seçim kazanacağımız yokta umudumuz yokta ne yapalım? Tayyip Erdoğan kaybetsin de ne olursa olsun diyorlar. Hedef bu bunu başarırsak Türkiye'nin hedeflerinin gerçekleşmesinin önüne geçmiş oluruz diyorlar. Emperyalistler ülkemize işgale kalkarlar. Teröre karşı dik duran lider Recep Tayyip Erdoğan. Onun için "Erdoğan siyasetten çekilmesi lazım" diyorlar. Erdoğan dış güçlerin oyununu bozuyor. Her türlü kumpası işlemez hale getiriyor.

FETÖ'yü, PKK'yı DEAŞ belasını ülkemizin başına saranların kimler olduğunu biliyorsunuz. Bunların kaynağı dışarıda. Bunların ağababaları, akıl hocaları var. Bunlar proje örgütü. Görev verilmiş Kürt ve Türkleri rahatsız, edin öldürün ülke zayıflasın emellerimize ulaşalım diyorlar. Oyun açık ve net. Korkmayın üzerine gidin baskılara asla boyun eğmeyeceğiz. Devletiniz sizin yanınızda.