AK Parti Hatay 6. Olağan İl Kongresi: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

AK Parti Hatay 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Bugün Hatay bambaşka. Hatay, mart 2019'a hazır mıyız? Kasım 2019'a hazır mıyız? Kongremizin ülkemiz, milletimiz için demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hatay 16 Nisan'da yüzde 46'lık evet oranı ile Türkiye ortalamasının biraz altında kaldı. Demek ki Hatay'da daha gayretli olmamız gerekiyor. Çünkü ben Hatay'a inaniyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşu sonrasında kendi iradesi ile ülkemize katılmış bir şehrimiz olarak Hatay'ın milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Misakı Milli sınırlarımız dahilindeki bu şehrimizin bize verdiği mesajı çok iyi anlıyoruz.

AK Parti olarak kendimizi Hatay'a ve tüm milletimize en iyi şekilde anlatarak bundan sonra çok daha başarılı neticelere hep birlikte koşacağız.

"Amanos'ta bir haftada 17 teröristi etkisiz hale getirdik"

Amanos Tüneli'ni barındıran Dörtyo-Hassa yolunun proje çalışmaları devam ediyor. Amanos'ta bir hafta içinde 17 teröristi etkisiz hale getirdik. Amanos Dağları'nı tüneller, viyadükler ve köprülerle geçerek Hatay'ın iki yakasını birbirine kavuşturuyoruz.

"Hataylı ve Kilisli kardeşlerime bir müjdem var"

Hataylı ve Kilisli kardeşlerime müjde var. Esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını bir yıl erteledik. İşverenlerimizin SSK borçları için adım attık. Geçtiğimiz Aralık ayından önümüzdeki Hazirana kadar olan SSK borçlarının ertelenebilmesine de imkan sağladık.