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AK Parti Hatay il başkanlığına İbrahim Güler atandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, Hatay İl Başkanlığı'na İbrahim Güler'in atandığını açıkladı.

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AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Hatay il başkanlığına atama yapıldığını bildirdi.

Ataş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Hatay İl Başkanlığı'na İbrahim Güler'in getirildiğini duyurdu.

Ataş, atamanın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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