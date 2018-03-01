AK Parti ile SP arasında ittifak görüşmesi sona erdi

AK Partili Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi. Görüşme 3 saat sürdü

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelerek SP lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA!

Görüşme sonrası Karamollaoğlu açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Türkiye'nin ve dünyanın tüm meselelerini neredeyse görüştük" dedi.

Seçim ittifakıyla ilgili de konuştuklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Daha öncede açıkladım, seçim sath-ı mailine girmeden bu konu fuzuli, bize bir teklif iletildi ama biz görüşümüzü bir daha aktardık. Gündemimizde yok" dedi.