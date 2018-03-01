AK Parti ile SP arasında ittifak görüşmesi sona erdi
Milli Mutabakat Komisyonu'nun AK Partili üyesi Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Görüşmedeki gündemin seçim güvenliği ve ittifak düzenlemesi olduğu öğrenildi.
- İHA
AK Partili Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi. Görüşme 3 saat sürdü
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelerek SP lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.
KARAMOLLAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA!
Görüşme sonrası Karamollaoğlu açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Türkiye'nin ve dünyanın tüm meselelerini neredeyse görüştük" dedi.
Seçim ittifakıyla ilgili de konuştuklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Daha öncede açıkladım, seçim sath-ı mailine girmeden bu konu fuzuli, bize bir teklif iletildi ama biz görüşümüzü bir daha aktardık. Gündemimizde yok" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.