AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci: Mahkemelerimiz çok önemli kararlara imza attılar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, FETÖ'nün darbe girişiminde İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katıldığı iddia edilen 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanığa da müebbet hapis cezası verilmesine ilişkin, ''Mahkemelerimiz çok önemli kararlara imza attılar. Bugün alınan bu karar bu ülkede darbecilerin nasıl cezalandırıldığını, demokrasi ve özgürlüklerin bu ülkede asla askıya alınamayacağını gösteren bir karar olmuştur.'' dedi.

Temurci ve beraberindeki heyet, 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasının ardından, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, dava sonucunda 15 sanığın da cezalandırıldığını söyledi.

Türkiye'nin her yerinde adliyelere girildiğinde "Adalet mülkün temelidir" yazıldığını hatırlatan Temurci, ''Mülkümüze, devletimize, vatanımıza, demokrasimize göz dikenlerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bugün İl Başkanlığımızın davasında bu şekilde cezalandırılmış olması elbette memnuniyet verici bizim için.'' diye konuştu.

Selim Temurci, İstanbul'da 99 şehit olduğunu ve bunların 34'ünün AK Parti teşkilat mensubu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

''Aynen demokrasi nöbetlerinde olduğu gibi burada davanın nöbetçisi olduk. Burada basın mensuplarımızla İstanbullumuzla birlikte bu davaları takip ettik. Ben bunların, bu canilerin, bu darbecilerin bu dünyada cezalarını aldıklarını düşünüyorum. Bu dünyada bunlar cezalarını aldılar. Burada mahkemelerimize, mahkeme başkanlarımıza başta olmak üzere şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Bu davalara, bu duruşmalara girdiğimizde her türlü yalan beyanın, her türlü yanlış ifadenin olduğu, her türlü iftiranın olduğu bir süreç yaşandı. Pensilvanya'dan aldıkları emirleri burada adeta hayata geçirmek istediler. Mahkemelerimiz çok önemli kararlara imza attılar. Bugün alınan bu karar bu ülkede darbecilerin nasıl cezalandırıldığını, demokrasi ve özgürlüklerin bu ülkede asla askıya alınamayacağını gösteren bir karar olmuştur.''