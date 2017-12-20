AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci: Mahkemelerimiz çok önemli kararlara imza attılar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, FETÖ'nün darbe girişiminde İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katıldığı iddia edilen 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanığa da müebbet hapis cezası verilmesine ilişkin, ''Mahkemelerimiz çok önemli kararlara imza attılar. Bugün alınan bu karar bu ülkede darbecilerin nasıl cezalandırıldığını, demokrasi ve özgürlüklerin bu ülkede asla askıya alınamayacağını gösteren bir karar olmuştur.'' dedi.

Temurci ve beraberindeki heyet, 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasının ardından, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, dava sonucunda 15 sanığın da cezalandırıldığını söyledi.

Türkiye'nin her yerinde adliyelere girildiğinde "Adalet mülkün temelidir" yazıldığını hatırlatan Temurci, ''Mülkümüze, devletimize, vatanımıza, demokrasimize göz dikenlerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bugün İl Başkanlığımızın davasında bu şekilde cezalandırılmış olması elbette memnuniyet verici bizim için.'' diye konuştu.

Selim Temurci, İstanbul'da 99 şehit olduğunu ve bunların 34'ünün AK Parti teşkilat mensubu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

''Aynen demokrasi nöbetlerinde olduğu gibi burada davanın nöbetçisi olduk. Burada basın mensuplarımızla İstanbullumuzla birlikte bu davaları takip ettik. Ben bunların, bu canilerin, bu darbecilerin bu dünyada cezalarını aldıklarını düşünüyorum. Bu dünyada bunlar cezalarını aldılar. Burada mahkemelerimize, mahkeme başkanlarımıza başta olmak üzere şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Bu davalara, bu duruşmalara girdiğimizde her türlü yalan beyanın, her türlü yanlış ifadenin olduğu, her türlü iftiranın olduğu bir süreç yaşandı. Pensilvanya'dan aldıkları emirleri burada adeta hayata geçirmek istediler. Mahkemelerimiz çok önemli kararlara imza attılar. Bugün alınan bu karar bu ülkede darbecilerin nasıl cezalandırıldığını, demokrasi ve özgürlüklerin bu ülkede asla askıya alınamayacağını gösteren bir karar olmuştur.''

''15 Temmuz davalarının hepsi, bizim namus borcumuzdur''

AK Parti İstanbul teşkilatları acısından bu davaların henüz bitmediğini vurgulayan Temurci, ''15 Temmuz davalarının hepsi bizim namus borcumuzdur, millete karşı bir sorumluluğumuzdur. Onun için benim arkadaşlarım bütün İstanbullu kardeşlerimiz Silivri'de bütün 15 Temmuz davaları bitene kadar, her biri bizim kendi davamızdır, bu şekilde bu davaları takip edeceğiz. Şehit ailelerimizi bu vesileyle bir nebze de olsa yüreklerine bir su serpildi, gazi kardeşlerimiz de sürekli buradaydılar. Allah kendilerinden razı olsun. Ben inanıyorum ki onlar bugün bu kararla birazcık mutlu oldular ama artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu kararlar da bunun bir göstergesidir.'' değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ise adaletin tecelli ettiğini söyledi.

15 Temmuz gecesinde AK Parti İl Başkanlığı'nı işgal etmek isteyenlerin cezalarının açıklandığını hatırlatan Külünk, şunları kaydetti:

''4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklara da müebbet hapis cezası kararı verildi. Milletimizin vicdanı bu anlamda rahat olsun. Adalet bürokrasisi yüksek titizlikle bu örgüte karşı Türkiye'nin milli bağımsızlığı temelli olağanüstü bir süreçle olağan hukuk üzerinden mücadelesini güvenlik birimlerimizle beraber bir devlet aklının gereği olarak sürdürüyor ve sürdürecek. Bu örgütle bu milletin hesaplaşması bitmeyecek çünkü 15 Temmuz gecesi bu milletin kanını döktüler. 15 Temmuz gecesi bu ülkeyi dış güçlere teslim etmek üzere bir kalkışmanın içerisine girdiler. Bu karar milletimizin vicdanında da hak ettiği karşılığı bulacaktır, adalet müessesine olan güveni çok daha güçlü hale getirecektir. O nedenle mahkeme heyetine teşekkür ediyorum. Ancak yolun başındayız. Bu mücadele büyük mücadele. Bu kararlar adaletin, bu davada ki tecellisi olarak karşımıza çıkmıştır.''