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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Bayram Şenocak getirildi

Selim Temurci'nin istifası sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Bayram Şenocak getirildi.

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AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Bayram Şenocak'ın atandığını bildirdi.

Ataş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda İstanbul İl Başkanlığı'na Bayram Şenocak'ın atandığını duyurdu.

Mustafa Ataş, atamanın İstanbul'a ve AK Parti'ye hayırlı olmasını diledi.

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