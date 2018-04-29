AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'nde bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KONGRE ÖNCESİNDE VATANDAŞLARA SESLENDİ

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi öncesinde bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Tam bir kırılma noktasındayız zira Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık bir dönüm noktasına gelmiştir ve bu dönem noktası Türkiye'nin ileri atılım noktası olacaktır.

Afrin'de, Gabar'da, Kandil'de terörle mücadelemiz devam ediyor. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 500'e doğru ilerliyor.

BAŞBAKAN YILDIRIM DA VATANDAŞLARA SESLENDİ

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi öncesinde bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım'ın sözlerinden satır başları:

Bütün İstiklal ve Kut'ül Amare şehitlerimize, bu ülke için kanını döken şehitlerimize, 15 Temmuz'da kanını döken şehitlerimize, teröristlerle mücadele eden şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.. Gazilerimize uzun ömürler versin diyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek devlet, diyoruz.

İnşallah Cumhur ittifak'ıyla yeni Türkiye'yi gençlerle inşaa etmek için 24 Haziran'a var mısınız? İstanbul tamam diyorsa, Türkiye tamam demektir, Anadolu tamam demektir, Evlad-ı Fatihan gençler sizlerle gurur duyuyoruz.

CHP'nin aday arayışı

Kılıçdaroğlu sen parti liderisin. Sana yakışan aday olmaktır. Aday aramak değildir. Millet sana oy versin. Partine oy versin. Türkiye'nin geleceğine aydınlık yarınlarına ne gibi projelerin var onu duymak istiyor.

Biz 24 Haziran'da milletin önüne çıkacağız ve destek isteyeceğiz.