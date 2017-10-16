AK Parti Kadın Kolları Başkanları ve yönetimleri atandı

AK Parti Beyköy ve Boğaziçi Kadın Kolları Başkanları belli oldu. Beyköy Beldesi Kadın Kolları Başkanı Halime Zengin olurken Boğaziçi Beldesi Kadın Kolları Başkanı Aynur Çavuş oldu. AK Parti Düzce İl Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen mazbata törenine AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Teşkilat Başkanı Okan Acar, Kadın Kolları Başkanı Sebahat Uçar, Beyköy Belde Başkanı Musa Küçük ve teşkilat üyeleri katıldı.

Mazbata töreninde atamaları gerçekleştirilen kadın kolları başkanlarını tebrik ederek konuşmasına başlayan AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, “Yönetimde olsak da olmasak da hep birlikte çalışacağız. Çünkü biz bir aileyiz. Siyasi partide olmanın en önemli gereği bir ekip olabilmektir. Bu ekip ruhu da başarıyı getirecektir. 2019’a bu ekip ruhu ile gideceğiz ve her seçimde olduğu gibi bundan sonraki seçimlerde de başarıyı elde etmek için mücadele edeceğiz. Kadınlarımız ve gençlerimiz bizim için önemli. Sizlerin çalışmaları ve etkin olması bize başarıyı getiriyor. Bizim için her seçim çok önemli ve bu yüzden hep birlikte kadınlarımızla, gençlerimizle birlikte çok çalışacağız” dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin’in konuşmasının ardından Beyköy Beldesi Kadın Kolları Başkanı Halime Zengin ve Boğaziçi Beldesi Kadın Kolları Başkanı Aynur Çavuş mazbatalarını alarak görevlerine resmen başladı.